77 فريقاً في «سباحة دبي»

دبي (الاتحاد)



شارك أكثر من 1100 سباح وسباحة يمثلون 77 فريقاً من 23 دولة في بطولة دبي للسباحة، بمجمع حمدان الرياضي في دبي، واستمرت 3 أيام شهدت خلالها منافسات قوية بين السباحين من مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت منافسات البطولة سباقات 50، و100، و200 متر، لجميع أنواع السباحة الصدر والظهر والحرة وغيرها، كما أقيمت منافسات 200، و400 متر لفئة الفردي المتنوع، وسباقات 400، و800، و1500 متر للسباحة الحرة.

وتم توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين والفائزين في مختلف الفئات وهي أفضل نادٍ، وأفضل سباحة، وأفضل سباح، وفي فئات بطولة الشباب، أفضل نادٍ، وأفضل سباحة شابة، وأفضل سباح شاب.

ويعد مجمع حمدان الرياضي بدبي، واحداً من أهم المنشآت الرياضية الكبرى بالدولة، حيث تم تشييده وفقاً لأحدث المواصفات العالمية في 2010، بحيث يعد تحفة معمارية رائعة، حظيت بإشادة الكثير من الاتحادات والوفود الدولية، وهو أكبر مركز للرياضات المائية في العالم، حيث يقام على مساحة «56,031 2»، والأكثر تقدماً في العالم من الناحية التقنية، إذ يضم حوضاً للسباحة بطول 50م، مسبح غطس 25م، ومسبح إحماء وتدريب 50م، مطابقَين للمعايير الأولمبية، ويمكن تحويلهما إلى منصّة للمنافسات الرياضية، مثل الكاراتيه، وكرة السلة، وغيرها، وتم تصميم مقاعد الصالة الرئيسة على شكل حدوة حصان، تتسع لنحو 15.000 متفرج.

وأصبح مجمع حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات وجميع الرياضات لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، حيث يستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين، ومن بينهم فائزون بثلاث ميدالية ذهبية، و5 فضيات في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزون بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم، وثلاث فضيات وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.