«صفوة الكبار» في ربع نهائي «أبطال آسيا»



سلطان آل علي (دبي)



انتهت مرحلة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لنسخة 2023-2024، بتأهل 4 أندية من الغرب، ومثلها من الشرق، ولم تشهد المواجهات نتائج مفاجئة، وإنما صعد الأجدر والأكثر قوة وخبرة على مدى تاريخ البطولة الطويل.

ويشهد ربع نهائي البطولة حضور نخبة الكبار في آسيا، حيث إنّ الأندية الأربعة التي تتصدر قائمة الأكثر تأهلاً إلى ربع النهائي تاريخياً، تمكّنت من التأهل في هذه النسخة معاً، وتعزيز الأرقام التاريخية.

على رأس القائمة والوحيد من الشرق هو تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، والذي تأهل للمرة 11 إلى ربع النهائي، من 16 مشاركة، واستطاع بهذه النسخة إقصاء منافسه المحلي بوهانج ستيلرز بمجموع 3-1 ذهاباً وإياباً.

وفي المرتبة الثانية مباشرة، الهلال السعودي الذي تأهل للمرة العاشرة بتاريخه، بعد الفوز على سباهان الإيراني بمجموع 6-2 للمباراتين. يليهم الاتحاد السعودي في المرتبة الثالثة بـ9 مرات تأهل فيها إلى ربع النهائي، وتمكن «النمور» من التغلب على نافباخور الأوزبكي بصعوبة 2-1 إياباً، بعد التعادل سلباً في الذهاب، وبالوضعية والنتائج نفسها، استطاع العين التأهل على حساب ناساف الأوزبكي بشق الأنفس، ليرفع عدد مرات تأهله إلى 7 مرات تاريخية في المرتبة الرابعة بالقائمة.

أما عن بقية الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي، فأولسان الكوري الجنوبي تأهل للمرة الخامسة تاريخياً إلى ربع النهائي، في حين أن النصر السعودي يحضر للمرة الرابعة، وجميعها على التوالي في ربع النهائي. بينما شاندونج الصيني تأهل للمرة الثالثة في تاريخه، ويبقى يوكوهاما إف مارينوس الياباني الضيف الجديد على هذا الدور بتأهله للمرة الأولى في تاريخه.

أكثر الأندية تأهلاً

تشونبوك الكوري: 11

الهلال السعودي: 10

الاتحاد السعودي: 9

العين الإماراتي: 7

جوانزهو الصيني: 6 مرات