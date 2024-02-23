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الرياضة

«كاسر الوثبة» يواجه «الزي بيبي» في «ديربي العين»

«كاسر الوثبة» يواجه «الزي بيبي» في «ديربي العين»
23 فبراير 2024 14:04

عصام السيد (العين)

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يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، السبت، أمسية سباقه التاسع الذي يتألف من ثمانية أشواط أبرزها «ديربي العين» للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ جوائز الحفل أكثر من نصف مليون درهم.
ويجتذب الشوط الثالث نسخة جديدة من بطولة ديربي العين «هيبة» على مسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً من خيول الأربع سنوات «إنتاج الإمارات»، ويواجه «الزي بيبي» الفائز في سباقين بمضمار أبوظبي، غريمه «كاسر الوثبة» الفائز في مضمار العين، إلى جانب «أيه أتش هيزوم» الفائز بسباق المبتدئة في العين، و«جاب أوقات» الفائز في الشارقة.
ويعود «أيه أف مهزمي» لينافس في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب» على مسافة 1800 متر في الشوط الثاني، ليتجدد اللقاء بينه وبين وصيفه «سيزار حوران» و«أيه أف المريب» صاحب المركز الثالث، كما تأتي الخطورة من «الغربي» الفائز على مسافة 1000 متر.
وتفتتح الأمسية بسباق مخصص للخيول المبتدئة عمر الأربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، ويبدو «أيه أف أستاذا» جاهزاً لإحراز فوزه الأول بعد حلوله وصيفاً الأسبوع الماضي، وينافسه كل من «ازاد»، و«ويل باور».
ويتصدر الجواد «أيه أف بريق» صاحب الوصافة في مضمار ميدان، و«نوار الخالدي»، والفرس «يونايتد سبيريت» الترشيحات لسباق الخيول المبتدئة في الشوط الرابع لمسافة الميل.
ويشهد الشوط الخامس «هانديكاب» مواجهة قوية بين «آر بي فرينش دود»، و«إس إس عز دبي» على مسافة 1600 متر، وكانا قد التقيا في «ذا مجاني ستيكس» للفئة الثانية بمضمار ميدان في نهاية العام الماضي، حيث حل «فرينش دود» وصيفاً و«عز دبي» في المركز الخامس، وينافسهما «مجدي» الذي أحرز «ثنائية» في بداية الموسم بمضمار الشارقة لونجين.
وتعود «أوبتميزم» الفائزة على «منار» في بداية الموسم، في مواجهة جديدة في الشوط السادس على مسافة 1800 متر «هانديكاب» المخصص للمهرات والأفراس في سن الأربع سنوات فما فوق، وتأتي الخطورة من «روعة الريف»، فيما تسعى «ماسكوت الموري» للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب.
وتتنافس خيول إنتاج الإمارات في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، مع أفضلية، لكل من «أيه أف فرستق» صاحب الوصافة في مضمار جبل علي، و«شروق الوثبة» التي حلت داخل الميزان في غالبية مشاركاتها، وينافسهما «جاب ولهان».
ويبرز «أسد الوثبة» و«هداف الوثبة»، في ختام الأمسية في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، لكن «ماجيك تاتش» لن يكون صيداً سهلاً، بعد محاولات عدة قوية حل فيها داخل الميزان.
 

الإمارات
العين
الخيول
سباقات الخيول
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
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