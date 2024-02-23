كأس محمد بن راشد للقدرة«حلم النخبة»

دبي (الاتحاد)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم صباح السبت سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كلم، برعاية «طيران الإمارات»، الحدث الرئيس ضمن فعاليات مهرجان سموه للقدرة بنسخته السابعة عشرة، الذي انطلق الثلاثاء الماضي، ويشارك في السباق نخبة الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

ويأتي سباق الكأس «مسك» ختام لفعاليات المهرجان، بعد أن شهدت مدينة دبي الدولية للقدرة منافسات قوية خلال الأيام الماضية في ثلاثة سباقات قوية، حيث جاءت الانطلاقة بسباق السيدات، تبعه سباق الإسطبلات الخاصة، وكأس «جميلتي» المخصص للأفراس.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت له جوائز تصل الى 3.5 مليون درهم، حيث ينال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً، والرابع 120 ألفاً، والخامس 100 ألف، ويحصل أصحاب المراكز من السادس حتى العاشر مبالغ متدرجة، تبدأ من 90 ألفاً إلى 50 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى السبعين 40 ألف درهم.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية: «ظل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، أحد أكبر فعاليات «روزنامة» القدرة حول العالم، ويتألف من 4 سباقات تضم الحدث الرئيس، وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي ترعاه طيران الإمارات».

وأكد الشيخ راشد بن دلموك، أن المهرجان يعتبر مناسبة للاحتفاء بالدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الحدث يشكل أهمية كبرى في الوسط الرياضي العالمي، نظراً للإسهامات الكبيرة، والدور البارز لسموه في تطوير رياضة القدرة والتحمل، وإحداث نقلة نوعية فيها.

وتوجه الشيخ راشد بن دلموك بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم اللامحدود والمتواصل لرياضة القدرة، مشيداً بفرق العمل التي أكملت جاهزيتها لإخراج الحدث في صورة رائعة تليق باسمه ومكانته، امتداداً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك بالشكر والتقدير الى طيران الإمارات راعي السباق الرئيس كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم، مشيداً بالتزام الناقل الوطني بدعمه للفروسية وسباقات القدرة.

ويحمل الفارس سيف المزروعي لقب النسخة الماضية لسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كلم، السباق الرئيس بالمهرجان، بعد أن أحرز اللقب على صهوة الجواد ماجيك جلين تور لإسطبلات «أم آر أم»، ونالت لقب سباق السيدات الفارسة ماسة عدنان على صهوة النيز جميلة لإسطبلات «أف 3»، وحققت الفارسة المتألقة ماسة، خلال النسخة الماضية من المهرجان أيضاً، لقب سباق جميلتي للأفراس على صهوة آر أو فانتيستيكا، وهي أيضاً لإسطبلات «أف 3» فيما توج الفارس الشاب مصعب بلقيزي الفلاسي بلقب الإسطبلات الخاصة على صهوة سيناتوري لإسطبلات «تي أن تي».