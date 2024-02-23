«ياس» تستضيف «النسخة القياسية» من سباق الترايثلون



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد عشاق التحديات البدنية والرياضية، في جميع أنحاء المنطقة لعودة سباق ترايثلون ياس 2024، حيث يستعد المنظمون لإقامة أكبر نسخة في تاريخ الحدث، غداً السبت، مع عدد قياسي من المشاركين.

وتشهد عطلة الأسبوع حضور أكثر من 1400 مشارك، وفي مقدمتهم مجموعة من الرياضيين المخضرمين والمشاركين الراغبين بتحقيق إنجازات شخصية إلى حلبة مرسى ياس لخوض المنافسات ضمن مجموعة من المسابقات في 11 فئة، مع تشجيع جميع المشاركين على خوض التحدي لتكون «لحظة خاصة» بالنسبة لهم.

ومع الاستعداد لهذه النسخة التي تدخل التاريخ من الحدث، وصل المشاركون في سباق ترايثلون الذي يستمر من النهار إلى المساء، إلى الجولة النهائية من الاستعدادات لمواجهة المنافسين في مجموعة من السباقات المشوقة.

ومن المرتقب أن تشهد نسخة هذا العام مجموعة من سباقات الترايثلون والدواثلون التقليدية، إلى جانب الأنشطة المفضلة للجمهور، مثل التزلج على العجلات.

ويشهد الحدث الذي تستضيفه أبوظبي، ويعتبر من أكبر الفعاليات المجتمعية في المنطقة، عودة فئة «ترايثلون الصغار» في نسختها الثانية، لتعزز مشاركة المتنافسين من جميع الأعمار في هذا الحدث الرياضي المميز الذي يقام في الحلبة الشهيرة.

ويستقطب سباق ترايثلون المشاركين من مختلف أرجاء المنطقة والقادمين للمشاركة بروح رياضية في حلبة مرسى ياس. ومع حرص المشاركين من مختلف الأعمار ومستويات المهارة على خوض هذه التجربة التنافسية الحافلة بالتشويق، تستعد أبوظبي لاستقبال الرياضيين المحليين والإقليميين والدوليين، والقادمين للمشاركة في المنافسات ضمن الحدث خلال عطلة الأسبوع.

التسجيل مفتوح حالياً لمن يرغب في اختبار قدراته الرياضية، خلال عطلة الأسبوع. ومع الأنشطة الجديدة والمثيرة التي يتضمنها الحدث في نسخة 2024، ومن ضمنها السباق السريع Super Sprint والفئة الأولمبية الجديدة، ويحظى الرياضيون بفرصة لاستعراض مهاراتهم بمستوى جديد.