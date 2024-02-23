100 لاعب في بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك



العين (الاتحاد)



انطلقت بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك، في ختام منافسات مهرجان شتاء العين للشطرنج، بمشاركة قياسية بلغت 100 لاعب ولاعبة من 13 دولة، هي أرمينيا وفرنسا وروسيا وتونس والهند وسلطنة عمان والفلبين ومصر وسوريا والسودان واليمن والجزائر والإمارات.

وأكد المستشار يوسف سعيد أحمد، الأمين العام المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن المشاركة الكبيرة من لاعبي 13 دولة، تعكس النجاح الكبير للمبادرات العيناوية الرائدة التي أسهمت في نشر الشطرنج بين مختلف شرائح المجتمع بمدينة العين.

وأضاف أن مهرجان شتاء العين، يأتي في إطار جهود مجلس إدارة النادي، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، لتحقيق أقصى استفادة فنية للاعبي ولاعبات النادي، وبما ينعكس إيجابياً على رفع تصنيفاتهم الدولية وتطوير نتائجهم في المسابقات الرسمية والقارية والدولية، وثمن دعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة والشطرنج والألعاب الذهنية في أبوظبي.

تقام بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك من 7 جولات، وفقاً للنظام السويسري على مدار 5 أيام، ويحصل كل لاعب على زمن تفكير 60 دقيقة للمباراة، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الكلاسيك.

يقوم بتحكيم وإدارة منافسات البطولة الحكم الدولي أحمد النعيمي مدير البطولة، وحكم الاتحاد الدولي موزة المعمري رئيس الحكام، والحكم الدولي وائل حسن نائب رئيس الحكام.

تستمر منافسات بطولة شتاء العين للشطرنج للشطرنج الكلاسيك حتى 27 فبراير، وتختتم أجندة مسابقات فبراير بإقامة بطولة العين لييب داي 29 فبراير.