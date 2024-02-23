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الرياضة

جوارديولا يحلم بتدريب «منتخب»!

جوارديولا يحلم بتدريب «منتخب»!
23 فبراير 2024 15:19

أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن الإسباني بيب جوارديولا «53 عاماً» المدير الفني لمانشستر سيتي يملك فكرة واضحة تماماً بشأن مستقبله في عالم التدريب، إذ إنه أبدى رغبته في تولي مهمة قيادة منتخب وطني مستقبلاً، حتى يعيش أجواء مختلفة عن تلك التي عاشها في تدريبه للأندية.
وقال جوارديولا الذي يدرب «السيتي» منذ 2016، في حديث لشبكة «إسبن» البرازيل، إنه يتمنى بالفعل تدريب منتخب، بعد انتهاء مغامرته مع «البلومون».
ولم يحدد بالاسم البلد التي يرغب في تدريب منتخبها الوطني، وما إذا كان ذلك داخل أوروبا أو خارجها، وقال: لا أعرف من يريدني وقتها، فلكي أدرب منتخباً، لابد أن يكون في حاجة إلى أن أدربه، تماماً مثلما كنت أفعل مع الأندية.
وأضاف جوارديولا: عندما بدأت سلك التدريب لم أكن أفكر في الفوز ببطولة الدوري أو دوري الأبطال، وإنما أفكرفي مدى ملاءمة هذا العمل، وهذا النادي لي، والحصول على تلك الوظيفة، وبعدها تأتي البطولات والألقاب.
وبعد أن فاز جوارديولا بالألقاب الرئيسة في كل الأندية التي دربها منذ توليه القيادة الفنية لبرشلونة الإسباني في 2008، قال إنه لا يزال لديه أفكار في رأسه، وأضاف: أحب أن أعيش أجواء البطولات الكبرى، كأس العالم و«اليورو» وكوبا أميركا، وربما يحدث ذلك بعد 5 سنوات، أو عشر أو 15 سنة.
ويمتد عقد جوارديولا مع «السيتي» حتى يونيو 2025، وفاز مع «القمر السماوي»
بالكثير من البطولات والألقاب، ونجح في الفوز معه بأول دوري أبطال أوروبي، وهو ما لم يحدث منذ مغادرته برشلونة.
ولا يزال مانشستر سيتي ينافس هذا الموسم أمام ليفربول وأرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وكما ينافس بقوة في دوري الأبطال، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي البطولات التي حصل عليها بالفعل جوارديولا في الموسم الماضي.

مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
برشلونة
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