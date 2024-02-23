كالينسكايا تواجه شفيونتيك في «مربع ذهب» دبي للتنس



دبي (الاتحاد)



شهدت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، نجاح آنا كالينسكايا في حصد فوز رائع على كوكو جوف، المصنفة الثالثة عالمياً، والعودة بعد تأخرها في المجموعة الأولى لتتغلب على منافستها 2-6 و6-4 و6-2، لتواجه إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، في نصف النهائي.

وقالت آنا كالينسكايا، التي أصبحت رابع متأهلة من التصفيات تصل إلى نصف النهائي في دبي: كانت مباراة صعبة، وشعرت بقليل من التوتر في بداية اللقاء، لأنني لم أكن معتادة على أرضية الملعب. وشاركت في العديد من المباريات خلال التصفيات، ولكن لم ألعب على أرضية الملعب الرئيس، كما أنني شعرت أن سرعة الارتداد كانت مختلفة بعض الشيء، ما زاد من صعوبة التسديدات.

وفي المجموعة الثانية، هدأت قليلاً وركزت في جميع النقاط حتى نهاية المباراة. واحتدمت المنافسة حتى النقطة الأخيرة لأن جوف تمكنت من صد العديد من الكرات التي سددتها، لذلك كان عليّ أن أصبر وأتخذ القرارات الصائبة في اختيار التسديدات للفوز بالنقاط.

وتواجه آنا كالينسكايا منافستها إيجا شفيونتيك، الفائزة بأربع بطولات «جراند سلام»، والتي تمكنت من الفوز على تشينوين تشنج، وتقابلت اللاعبتان سابقاً في منافسات الزوجي، حيث قدمت شفيونتيك حينها أداءً متميزاً أمام آنا.

وحصدت شفيونتيك «22 عاماً»، لقب البطولة في الدوحة، وعززت سجلها الخالي من الخسائر في البطولات التي أقيمت في الشرق الأوسط هذا العام من خلال التغلب على تشينج، وأسهم الفوز 6-3 و6-2 في حفاظ اللاعبة البولندية على نسبة فوز 100% في مواجهاتها ضد تشينج، التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، حيث حصدت الفوز في مواجهاتها الخمس مع تشينج، وآخرها في منافسات كأس الاتحاد للتنس في بيرث.

ونجحت شفيونتيك مجدداً في تحقيق فوزٍ مستحق على نظيرتها الصينية تشينج على ملعب دبي للتنس، حيث لم تسمح لها بكسر إرسالها طوال المباراة، وأنقذت ثلاث فرص لكسر إرسالها.

ووسعت شفيونتيك سلسلة انتصاراتها إلى 7 انتصارات في البطولات التي أقيمت في منطقة الخليج العربي، خلال العام الجاري، وقالت: أتمتع بالكفاءة اللازمة التي تمكنني من تقديم أداد متميز حتى في اللحظات المهمة، والتي تشهد مستويات ضغط عالية، لا سيما أن الأمر يتعلق بعملية اتخاذ القرارات الصائبة، وأتعامل مع هذه الضربات مثل بقية الضربات الأخرى في المباراة، وتسهم هذه الاستراتيجية في تخفيف الضغط النفسي، ومنحي القدرة على التركيز واللعب بحرية أكبر.

وعلى الرغم من كل التوقعات التي سبقت انطلاق بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تشهد مشاركة 17 من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم، إلا أن شفيونتيك هي المتأهلة الوحيدة إلى نصف النهائي المصنفة ضمن أفضل 22 لاعبة على مستوى العالم.