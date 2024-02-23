«الكيك بوكسينج للمحترفين» تشهد 15 نزالاً مثيراً في «مبادلة دوم»

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين في «مبادلة دوم»، بنادي الجزيرة، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج «الواكو برو»، وسط مشاركة 30 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة، من فئات وأوزان مختلفة، في انطلاقة أجندة الموسم العالمي لبطولات الاحتراف الذي ينطلق من العاصمة أبوظبي.

وتشهد البطولة 15 نزالاً مثيراً، يتقدمهم البرتغالي أندريا سانتوس، عندما يلاقي الإسباني خيزر نواز، في مهمة رحلة الدفاع عن لقب حزام العالم في فئة «الويلتر» الخفيف المتوسط للمرة الرابعة على التوالي، كما تضم قائمة المواجهات نزالاً استثنائياً مرتقباً لبطل الإمارات إلياس حبيب علي في مواجهة البرازيلي جاستافو جونز ضمن فئة «سوبر ميدل» المتوسط الثقيل.

واكتملت مراحل الفحص الطبي والميزان للمشاركين كافة، كما عقد اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج مؤتمراً صحفياً حضره علي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وكارلوس رامجنالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وأندريا سانتوس، وخيزر نواز وإلياس حبيب علي وجاستافو جونز، تحدثوا خلاله عن استعداداتهم للمواجهات وأهدافهم وتطلعاتهم في كتابة التاريخ وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في عالم الكيك بوكسينج.



ورحب علي خوري بالوفود العالمية ونخبة المحترفين المشاركين في البطولة التي تقام في أبوظبي، وقال: «نثمن وبفخر كبير الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة اتحاد اللعبة، ولرياضات الكيك بوكسينج والمواي تاي، وبفضل دعم سموه ارتقت الرياضات والمنتخبات إلى أعلى المراتب العالمية».

وأضاف: «يولي اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة عبدالله سعيد النيادي، أهمية كبيرة لمواصلة خططه الطموحة والداعمة لنشر ثقافة اللعبة، ودعم برامج تطورها وتوسعها، عبر تنظيم العديد من البطولات المحلية والدولية للمحترفين، تأكيداً لمكانة اللعبة وقاعدتها المتميزة في مجتمع الإمارات».

وقال كارلوس رامجنالي: «سعيد بوجودي في أبوظبي، ولابد من الإشادة بدور اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وجهوده في الارتقاء بالمستوى الفني وجذب المزيد من المواهب، وتقديم أفضل الممارسات العالمية، وفق أكبر المعايير في تنظيم البطولات، ونتطلع بشغف إلى انطلاق بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين في أبوظبي، والتي تضم نخبة من محترفي العالم، في 15 مواجهة حماسية مرتقبة، وسط مشاركة دولية واسعة، وتأتي ضمن برامجنا في دعم لاعبي الكيك بوكسينج لتطوير قاعدة اللعبة حول العالم».

وقال أندريا سانتوس، الفائز باللقب ثلاث مرات: «سعيد بوجودي في أبوظبي لخوض المنافسة على اللقب العالمي للمرة الرابعة، وجاهز للتحدي والمنافسة، أحترم منافسي بالطبع فهو يمتلك العديد من الألقاب والإنجازات العالمية، ولكنني أثق بقدراتي في إنهاء المواجهة بالفوز الحاسم».

وأكد إلياس حبيب علي بطل الإمارات والعالم، وحامل لقب بطولة المحترفين للعام الماضي على جاهزيته واستعداده لخوض المنافسة المرتقبة، والتي ينتظرها العديد من عشاق الكيك بوكسينج أمام جوستافو جونز في فئة «سوبر ميدل»، وتحقيق الفوز، وزيادة رصيده من الأرقام القياسية العالمية، لإسعاد الجماهير، وإعلاء اسم الإمارات في المحافل الدولية.