فان دير فارت يصف دي يونج بـ «ساعي البريد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



وجه الهولندي «المخضرم» رافائيل فان ديرفارت لاعب ريال مدريد السابق، انتقادات شديدة إلى مواطنه فرينكي دي يونج متوسط ميدان برشلونة، مبدياً دهشته من أدائه البطيء مع الفريق، وعدم تمريره الكرة سريعاً إلى زميل، ما يؤثر بشدة على تحول الفريق من الدفاع إلى الهجوم، ويحرمه من إمكانية تسجيل الأهداف، مثلما حدث في مباراة نابولي في ذهاب دور الـ 16، من دوري الأبطال الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي، رغم سيطرة «البارسا» على أغلب فترات المباراة.

ووصف فان ديرفارت، في حديثه للتلفزيون الهولندي، مواطنه فرينكي، بأنه يلعب كما لو كان «ساعي بريد» متهماً أدائه بالسلبية، لأنه يأخذ وقتاً طويلاً، قبل أن يمرر الكرة إلى زميل. وأضاف فان ديرفارت في حديثه الذي نقلت صحيفة سبورت الكتالونية مقتطفات منه، قائلاً: المفروض في حالة ابتعاده بالكرة عن المنافس، أن يمررها سريعاً إلى أحد زملائه المهاجمين، حتى يمكن صنع الفارق، من خلال مفاجأة دفاع المنافس، ولكنه للأسف لا يفعل ذلك.

ومن جهة أخرى، أبدى فان ديرفارت عدم ارتياحه للأسلوب الذي يستخدمه «البارسا» عند تسديد الركلات الركنية، باللجوء إلى التمرير القصير إلى زميل قريب مثل بيدري أو لامين لامال أو دي يونج، بدلاً من رفعها إلى منطقة جزاء المنافس، وقال: هذا الأسلوب يستفزني بشدة، وأشعر بالإحباط الشديد عند تنفيذه بهذه الطريقة، لأن رفعها مباشرة من الممكن أن يشكل خطورة أكبر على دفاعات المنافس.

غير أن صحيفة سبورت، قالت إنه في الوقت الذي اعترف فيه فان ديرفارت، بأن أداء مواطنه لم يعجبه، فإن الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز أشاد بأداء هذا النجم، بل ويسعى بقوة للاحتفاظ به وعدم التفريط فيه في «الميركاتو الصيفي»، بعد أن ترددت أنباء عن احتمالات رحيله لأحد كبار الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وبوجه خاص مانشستر يونايتد.