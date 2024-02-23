«خيول الإمارات» تتألق في «الأشواط التأهيلية» لبطولة أبوظبي الدولية



أبوظبي (وام)



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، انطلقت في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس بأبوظبي، فعاليات النسخة الـ 16 لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو» ثانية محطات جولة الجياد العربية، بمشاركة 340 خيلاً منها، 100 من خارج الدولة.

شهد فعاليات اليوم الأول للبطولة، معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من ملاك ومديري مرابط الخيل العربية من مختلف دول العالم.

وجاءت الانطلاقة قوية ومثيرة، وشهدت الأشواط التأهيلية تألقاً لافتاً لخيول الإمارات.

بدأت فعاليات اليوم الأول بشوط المهرات عمر سنة القسم «أ»، وتصدرت المنافسة «سلطانة الثامر» لمربط الثامر«قطر»، وسجلت 91.79 نقطة، وحلت في المركز الثاني «دي أس جوال» للمالكة نايلة حايك «سويسرا» محققة 91.29، فيما ذهب المركز الثالث للمهرة «كيه بي دانة» لخليفة مراد البلوشي «الإمارات»، وحصلت على 90.64 نقطة.

وتصدرت «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان «الإمارات» القسم «ب» محققة 92.64 نقطة، وتلتها في المركز الثاني «تها الشقب» لمربط الشقب «قطر» مسجلة 92.00 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «نجلاء الجميل» لمربط الجميل «قطر»، وحصلت على 91.14 نقطة.

وشهد القسم «ج» تألق خيول الإمارات، حيث أحرزت «دي نفايس» لمربط دبي المركز الأول، محققة 92.71 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «لانا الفراس» لمربط الفراس، وسجلت 91.93 نقطة، بينما حلت ثالثة «ع ج سجيل» لمربط عجمان، وحصلت على 91.64 نقطة.



واحتلت «شاهبريز اتش في بي» لمربط أجمل «السعودية»، المركز الأول في شوط المهرات عمر سنتين «أ» وحصدت 92.93 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «كارما الشراع» لإسطبلات الشراع «الإمارات» مسجلة 92.36 نقطة، فيما جاءت ثالثة «المها ار سي» للخيالة السلطانية «سلطنة عُمان»، وحصلت على 91.71 نقطة.

وواصلت خيول الإمارات، هيمنتها بعد أن حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في القسم «ب» للمهرات عمر سنتين، حيث تصدرت الشوط «ع ج رسيل» لمربط عجمان، وحققت 92.64 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي آسرة» لمربط دبي، وحققت 92.07 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «الأريام سحايب» لإسطبلات الأريام، وحصلت على 91.50 نقطة.

وتصدرت «تي ام بيلا» لمربط الجميل «قطر»، شوط المهرات عمر 3 سنوات «أ»، وحققت 92.43 نقطة، وحلت ثانية «مليكة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، ونالت 92.29 نقطة، أما المركز الثالث فكان من نصيب «فريدز جهيرا أي ام آي» لسلطان الفارسي «سلطنة عُمان»، وحصلت على 91.50 نقطة.

وواصلت خيول الإمارات، تألقها في القسم «ب» بحصولها على المراكز الثلاثة الأولى أيضاً، حيث أحرزت المركز الأول «دي نجلاء» لمربط دبي، وحققت 92.79 نقطة، تلتها «ع ج ليما» لمربط إمارا، وسجلت 91.71 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «ج ام اتش هاجر» لجمعة الشميلي، برصيد 91.57 نقطة.

وكان الختام إماراتياً بامتياز، بعد حصول خيول الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى أيضاً في آخر منافسات اليوم الأول المخصص للأفراس عمر «4-6 سنوات» القسم «أ»، وحققت المركز الأول «أيه دي بدور» لحمد عدنان الشحي، وحصدت 92.36 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إرفينا الشراع» لإسطبلات الشراع، وحصلت على 92.00 نقطة، وحلت ثالثة «بداير البدر» لبدر عدنان آل علي، ونالت 91.64 نقطة.