547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس



مراد المصري (أبوظبي)



كشفت الإحصائيات المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، هو صاحب «الفاتورة» الأعلى، عندما يتعلق الأمر بمجموع الرواتب التي دفعها للاعبيه، خلال عام 2023، بإجمالي 547 مليون يورو.

وبحسب الإحصائيات، فإن الوضع كان أسوأ للنادي الفرنسي في عام 2022، حيث وصل إجمالي الرواتب التي دفعها للاعبيه في ذلك العام 679 مليون يورو، قبل أن يؤدي رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، في تخفيض مجموع الرواتب، فيما يتوقع أن يتم الوصول إلى تقليص إضافي مع رحيل الفرنسي كيليان مبابي الذي تقاضى بمفرده 72 مليون يورو.

وكانت المفاجأة أن برشلونة الإسباني، هو النادي الأكثر زيادة في إجمالي ما دفعه من رواتب خلال العام الماضي، بإجمالي 548 مليون يورو، بزيادة 45%، مقارنة بدفعه 376 مليون يورو في عام 2022، وذلك يعود لدفعه رواتب متأخرة للاعبين سبق أن غادروا الفريق مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، وغيرهم.

من جانبه نجح ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، من تقليص إجمالي رواتب لاعبيه في عام 2023، إلى نحو 347 مليون يورو، مقارنة بإنفاقه 501 مليون يورو رواتب للاعبيه في عام 2022.

من جانبه، قلص مانشستر يونايتد الإنجليزي، إجمالي فاتورة الرواتب في عام 2023، لتصل إلى 366 مليون يورو، مقابل 270 مليون يورو في العام الذي سبقه، وذلك يعود بشكل مباشر لرحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.