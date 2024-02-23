العرب يتألقون في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

علي معالي (الفجيرة)



تألق العرب في اليوم الأول للدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة، بعد حصد 15 ميدالية تحت 21 عاماً للإناث والذكور، منها 6 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

أحرزت مصر 13 ميدالية «6 ذهبيات، 3 فضيات، 4 برونزيات»، وفازت الكويت والأردن بميدالية فضية.

وتشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، بعد توافد عدد كبير من مدارس وجامعات الفجيرة استمتعوا بنجوم اللعبة، وهم يتنافسون وسط أجواء رائعة، وبحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، واللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وتوج الأبطال سبينوس واللواء الرزوقي، وراشد عبدالحميد آل علي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، ودكتور عبدالله البادي المنسق العام، ومحمد حربوك الشحي، وإبراهيم النعيمي عضوا المجلس، وسيد نصر نائب رئيس الاتحاد المصري.

في منافسات تحت 21 عاماً الـ «كاتا إناث»، فازت الإيرانية ماليكا إيزاتي بالذهبية، وذهبت الفضية إلى ناتاشا فيرنانديز «البرتغال»، والبرونزية إلى إيميلي أوندروسكوفا «التشيك»، وريتا سبيرت «ألمانيا»،

وفي «كاتا ذكور»، فاز بالذهبية الإيطالي جيودو بولسنيللي، وبالفضية الأوزبكي ساماندر أورازاليف، والبرونزية الإيطالي لويجي ماتشوني، وزميله فورديكو أرنوني.

وفي الكوميتيه تحت 21 عاماً «إناث»، وزن تحت 50 كجم، فازت المصرية فاطمة جاد الله بالذهبية، وزميلتها نغم ياسر «الفضية»، وتقاسمت البرونزية الأوزبكية دينوزا كارما، والإيرانية فاطيما مهدي.

وفي وزن تحت 55 كجم، نالت المصرية منة الله الهواري الذهبية، وزميلتها هاجر فتحي الفضية، والإيرانية زهرة سيد، وزميلتها فاطيما يوسفي البرونزية.

وفي وزن تحت 61 كجم، فازت المصرية فاطمة سرور بالذهبية، وبالفضية الألمانية دعاء ربحي، والبرونزية اليونانية كوستانيتنا شيريسلوبو، والبلجيكية أمل بوجرين.

وفي وزن تحت 68 كجم، أحرزت المصرية ميار زين العابدين الذهبية، والأردنية زود الدروس الفضية، وآن ماريجا الكرواتية، والمصرية علا الروبي البرونزية.

وشهد وزن فوق 68 كجم، فوز المصرية جنا الجعفري بالذهبية، وتاسا نوزيك «سلوفينيا» بالفضية، ونيف أيونج «أسكتلندا» وسارة إسماعيلي «إيران» بالبرونزية.

وفي الكوميتيه «ذكور»، فاز بالذهبية في وزن 60 كجم مير الدين تروكسنوف «أوزبكستان»، والفضية الإيراني مهدي برنجي، والبرونزية الإيراني حسين شريزاد، والكازاخستاني نوركين خميد.

وفي وزن تحت 67 كجم، فاز أصغر سباردليف «كازاخستان» بالذهبية ومواطنه ماكسيم موسكفيتشوف بالفضية، والمصري عبدالحميد محمود، والأوزبكي فاخاخوب رشيدوف بالبرونزية.

وفي وزن تحت 75 كجم، فاز بالذهبية المصري إيهاب علي، والفضية الكويتي محمد الرومي، والبرونزية بينو فرنانديز «البرتغال» ويوسف عبدالرازق «مصر».

وفي وزن تحت 84 كجم، فاز بالميدالية الذهبية الإيراني أمير عباس، والفضية زميله سهيل ميدانروج، وتقاسم البرونزية خالد عبدالرحمن «مصر»، وأمير حسين «إيران»، وفي وزن فوق 84 كجم، فاز الإيراني مهدي زاده بالذهبية، والمصري عمر عبدالباقي بالفضية، والأوزبكي سلومبك، والتشيكي تينفسكي جاشيم بالبرونزية.

وعبر مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد عن سعادته، بما يراه من منافسات بالفجيرة، وقال:«النسخة ينتظرها الكثير من أبطال العالم، وأصبحت الإمارات عنصراً أساسياً في إنجاح فعاليات الاتحاد الدولي، وهذا ما لم يكن موجوداً من قبل، حيث كانت البطولات، سواء الخاصة بالشباب، أو الكبار لدى دول معينة، ولكن في الوقت الراهن أصبحنا نشاهدها على أرض الدولة، سواء في دبي أو الفجيرة، وكلها مؤشرات نجاح اتحاد الكاراتيه، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، من خلال ما يقدمه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وأن هناك فريق عمل بالاتحاد يعمل في صمت لإنجاح البطولات التي ينظمها، ومنها نسخة الفجيرة 2024».

وأضاف: «هناك منشآت تسهم في خروج الحدث على أفضل ما يكون، بجانب التسهيلات المتميزة في تنظيم للأحداث، مع توفر عنصر الأمن والأمان، وكلها مقومات تجعل اللاعبين يتسابقون للمشاركة في أي بطولة تقام على أرض الإمارات».