«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»



مدريد (أ ف ب)



أعلن نادي فالنسيا تأجيل مباراته مع غرناطة المقررة «السبت»، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم إلى موعد لاحق بسبب حريق خلف ما لا يقل عن أربعة قتلى و14 مفقوداً في فالنسيا.

وقال النادي في بيان أن «طلب تأجيل المباراة ضد غرناطة تم قبوله» بدعم من منافسه الأندلسي، مشيراً إلى جميع أندية كرة القدم الإسبانية ستقف دقيقة صمت تكريماً للضحايا قبل انطلاق مباريات نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف فالنسيا «سيبقى تحديد وقت وتاريخ» إقامة المباراة إلى موعد لاحق.

كما تم تأجيل مباراة دوري الدرجة الثانية بين ليفانتي وأندورا، والتي كانت مقررة مساء السبت.

وأوضحت رابطة الدوري أنه سيتم احترام دقيقة صمت قبل كل مباراة في المرحلة السادسة والعشرين.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق اجتاح مبنى سكنياً مكوناً من 14 طابقاً في فالنسيا، ولا يزال 14 شخصاً في عداد المفقودين.