هاميلتون.. «فصل جديد» مع فيراري

اَلصَّخِير (أ ف ب)



أوضح البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في «الفورمولا-1»، في البحرين أنه يريد «فتح فصل جديد» في مسيرته بالانضمام إلى فيراري في عام 2025، بعد اثني عشر موسماً في مرسيدس.

وعاد هاميلتون الذي تحدث للمرة الأولى إلى الصحافة منذ الإعلان في أوائل فبراير الحالي عن رحيله عن مرسيدس إلى فيراري، الى كواليس قراره المفاجئ، خصوصاً أنه مدد عقده مع مرسيدس الصيف الماضي حتى نهاية موسم 2025، لكن كان لديه بند لفسخ عقده سيفعله في نهاية موسم 2024.

وأوضح البريطاني البالغ من العمر 39 عاماً على هامش اليوم الأخير من التجارب الإعدادية للموسم الجديد «عندما وقعنا هذا الصيف (التمديد)، كان من الواضح أنني كنت أرى مستقبلي مع مرسيدس، لكن الفرصة سنحت لي في بداية العام وقررت اغتنامها».

وأضاف «أشعر أنه أصعب قرار اضطررت إلى اتخاذه على الإطلاق، لأنني ارتبطت بمرسيدس منذ 26 عاماً، لقد دعموني وعشنا معاً مغامرة رائعة ميَّزت تاريخ الرياضة، وأنا فخور جداً».

وتابع «لكن في نهاية المطاف، أنا من يكتب قصتي، وشعرت أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد».

وتوج السائق الأكثر فوزاً بالسباقات «103، رقم قياسي» مع مرسيدس بستة ألقاب عالمية في الفترة بين 2014 و2020.

وطمأن «السير لويس» جماهيره بأن الفصل مع مرسيدس «لم ينته بعد»، مضيفاً «ما زلت أركز بنسبة 100% على تحقيق النتائج لهذا الفريق هذا العام، ومحاولة إنهاء الموسم بقوة».

وتنطلق بطولة العالم هذا العام، والتي تتضمن رقماً قياسياً في عدد السباقات (24)، في الثاني من مارس المقبل في البحرين.