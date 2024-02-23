مانشستر يونايتد.. «ضربة موجعة»!

لندن (أ ف ب)



تلقى مانشستر يونايتد سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة، إثر تعرض مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لأسبوعين أو ثلاثة حسب ما اعلن النادي الشمالي.

وقال مانشستر في بيان «سيغيب هويلوند عن المباراة ضد فولهام السبت بسبب إصابة عضلية، من المتوقع أن تبعده الإصابة (عن الملاعب) من أسبوعين إلى 3».

ويغيب هويلوند بالتالي عن مباريات مهمة لفريقه في الأيام المقبلة ضد فولهام السبت في الدوري، ثم عن مباراة الدور الخامس من كأس إنجلترا ضد نوتنجهام فوريست منتصف الأسبوع المقبل، ثم ديربي مانشستر ضد جاره مانشستر سيتي في الثالث من الشهر المقبل في الدوري.

وسجل هويلوند في مبارياته الست الأخيرة توالياً في الدوري آخرها ضد لوتون تاون، وأصبح بالتالي أصغر لاعب بعمر 21 عاماً و14 يوماً يحقق هذا الإنجاز، علماً أن الرقم القياسي السابق كان مسجلاً باسم جو ويلوك بعمر 21 عاماً و272 يوماً.

وتعتبر إصابة هويلوند ثاني ضربة قوية لمانشستر يونايتد الذي خسر جهود ظهيره الأيسر لوك شو لإصابة مماثلة هذا الأسبوع، وسيغيب ربما حتى أواخر الموسم.

كما يغيب المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لشهر إضافي على الأقل، بعد معاناته من إصابة في أربطة الركبة مطلع فبراير الحالي.