قرعة ثمن نهائي «يوروبا ليج»!



نيون (أ ف ب)



تخوض أندية ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني اختبارات سهلة في الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج» بموجب القرعة التي سحبت في نيون.

ويلتقي ليفربول وميلان مع قطبي العاصمة التشيكية براغ، سبارتا وسلافيا توالياً، فيما يلعب باير ليفركوزن صاحب «العلامة الكاملة» في دور المجموعات مع قره باخ أول فريق أذربيجاني يبلغ دور ثمن النهائي للمسابقة القارية الثانية.

وسيكون ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، مرشحاً بقوة لبلوغ الدور ربع النهائي، نظراً للفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين سبارتا براغ.

ويسعى ليفربول إلى إحراز اللقب القاري، ليكون بمثابة افضل هدية لمدربه الألماني يورجن كلوب الذي سيتركه في نهاية الموسم الحالي، بعد أن أمضى قرابة تسع سنوات على رأس الجهاز الفني للنادي الشمالي العريق، وقاده إلى وضع حد لصيام دام 30 عاماً عن إحراز الدوري الإنجليزي (توج به عام 2020)، ودوري أبطال أوروبا (2019).

ولم ترحم القرعة الطرف التشيكي الآخر في القرعة وهو سلافيا براغ، لأنها أوقعته مع ميلان الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يخرج على يد جاره الإنتر.

أما ليفركوزن الفريق الوحيد في البطولات الخمس الكبرى الذي لم يخسر أي من مبارياته الـ32 حتى الآن في مختلف المسابقات هذا الموسم، يلتقي قره باج المتواضع.

ويخوض ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو موسماً استثنائياً، لأنه يتصدر الدوري الألماني في سعيه إلى لقبه الأول في تاريخه، بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ المأزوم، وبات مرشحاً لوضع حد لسلسلة من 11 لقباً توالياً في الدوري للفريق البافاري، كما بلغ الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية.

ويتكرر اللقاء بالنسبة لليفركوزن مع قره باج لأنهما التقيا أيضاً في دور المجموعات وفاز الفريق الألماني 5-1 ذهاباً و1-0 إياباً.

وأوقعت القرعة أيضاً مرسيليا الفرنسي في مواجهة فياريال الإسباني ومدربه السابق مارسيلينو الذي ترك النادي المتوسطي في سبتمبر بعد خمس مراحل فقط، قبل أن يلتحق بناديه الحالي المتوج بلقب المسابقة موسم 2020-2021 مع أوناي إيمري.

وأقال مرسيليا مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو، بديل مارسيلينو، مطلع الأسبوع الحالي وعين بدلاً منه جان-لوي جاسيه الذي قاده في أول مباراة رسمية ضد شاختار دانييتسك الأوكراني الخميس في إياب ثمن نهائي ملحق ثمن النهائي وحقق الفوز 3-1 وبالتالي التأهل بعدما تعادلا 2-2 ذهاباً.

وفي أبرز المباريات القوية والمتكافئة، المواجهة بين سبورتينج البرتغالي وأتالانتا الإيطالي، وأخرى بين روما الإيطالي وبرايتون الإنجليزي الذي يقوده مدرب إيطالي هو روبرتو دي تسيربي، علماً بأن فريقه يشارك في إحدى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.