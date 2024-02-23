كوي يتفوق في المرحلة الخامسة لطواف الإمارات بـ«أجزاء من الثانية»



أبوظبي (الاتحاد)



انضم الهولندي أولاف كوي إلى قائمة الأبطال الفائزين بمراحل طواف الإمارات 2024، بعد تفوقه بالمرحلة الخامسة «مرحلة الفجيرة» التي أقيمت اليوم، ضمن النسخة السادسة من السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً.

وتكللت مجهودات كوي البالغ من العمر 22 عاماً، بالنجاح ليعتلى منصة التتويج لأول مرة في مشاركته الثالثة في الطواف، لاسيما بعد حلوله ثالثاً في المرحلة الرابعة بدبي، وحصل على المركز الثاني في نسختين سابقتين للطواف.

وجاء فوز دراج فريق فيزما بالمرحلة الخامسة مثيراً، وحسمت بتقنية «التصوير النهائي» لدخوله إلى خط النهاية مع البلجيكي المتألق تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، ولكن النتيجة جاءت لمصلحة أولاف كوي، ليحرم ميرلير من تحقيق فوزه بثلاثة مراحل في نسخة طواف 2024.

وقطع الدراج الهولندي مسافة المرحلة البالغة 182 كلم، وهي أطول المراحل في زمن قدره 4:08:38 ساعات، متفوقاً على صاحب المركز الثاني تيم ميرلير بأجزاء من الثانية، والأسترالي سام ويلسفورد دراج فريق بورا هانزجروهي الذي أنهى المرحلة في المركز الثالث.

توّج بطل المرحلة والفائزين بالقمصان، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وهيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، ومريم المنصوري، ممثلة الشركة العالمية القابضة، وخليفة بن عمير، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وأحمد الغفلي، مدير الأمن لدى نخيل، ونضال الأشقر، ممثل شركة بن حمودة، كما تم تكريم القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والديوان الأميري في أم القيوين، والمجلس التنفيذي في أم القيوين، وبلدية أم القيوين، ودائرة التخطيط العمراني في أم القيوين، ودائرة السياحة في أم القيوين، وعدد من المتطوعين والمساهمين في تنظيم طواف الإمارات 2024.



وقبل مرحلتين على نهاية النسخة السادسة، ما زالت صدارة الطواف في حوزة فريق الإمارات عبر الدراج جاي فاين الذي نجح في الاحتفاظ بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام، بفضل العمل الجماعي لفريق الإمارات للحفاظ على الدراج الأسترالي، وسجل فاين زمناً إجمالياً قدره 15:50:09 ساعة، معززاً من فرص الفريق للفوز باللقب.

واستمر الفارق في الصدارة بنفس الترتيب الزمني، حيث حافظ الأسترالي بن أوكونور دراج فريق ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال على مركزه الثاني، بفارق 11 ثانية عن فاين، و13 ثانية للأميركي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات، وبطل المرحلة الثانية، الذي يأتي ثالثاً في الترتيب العام.

وخطف الدراج الأبرز حتى اللحظة في طواف الإمارات، تيم ميرلير، القميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط، من مارك ستيوارت، ووصل ميرلير إلى 56 نقطة، بفارق 48 نقطة عن دراج فريق كوراتيك، وصعد أولاف كوي إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة متساوياً مع جاي فاين.

واحتفظ البلجيكي إيلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب، كما حافظ مارك ستيوارت على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

وعلق أولاف كوي على فوزه بالمرحلة الخامسة قائلاً: «شعور رائع أن أفوز بالمرحلة الخامسة، وهو أول فوز لي في الطواف الذي أشارك به للمرة الثالثة، بالتأكيد الفوز لا يأتي بسهولة، وكان قريباً للغاية بيني وبين ميرلير الذي انقض بسرعة رهيبة، سعيد بهذا الفوز الذي يعطيني دفعة معنوية هائلة».

وأضاف كوي: «الأجواء مختلفة في الإمارات عن أوروبا التي اعتدنا عليها، ولكنها أجواء رائعة بلا شك، أشكر زملائي في الفريق لمساعدتي على تحقيق فوزي الأول في الطواف».

من جانبه، قال جاي فاين متصدر الطواف: «لقد كانت المرحلة طويلة بالفعل، لكنها غنية بالمناظر الطبيعية والخلابة، استمتعت بخوض هذه المرحلة، والمهم الحفاظ على صدارة الترتيب، حافظت على موقعي ضمن المجموعة رغم الرياح خلال المرحلة، والأمتار الأخيرة شهدت سرعة عالية ومنافسة قوية، حاولت تجاوز كل الصعوبات حيث كانت المرحلة تحدياً كبيراً لي وللفريق، نتطلع للاستمرار في العمل الجيد للفريق ككل في المرحلتين المتبقيتين».

موعد مع كاسر الأمواج

يصل طواف الإمارات 2024 إلى محطته السادسة وقبل الأخيرة (الدار)، التي تقام في أبوظبي لمسافة 138 كلم، السبت، انطلاقاً من متحف اللوفر أبوظبي، ومروراً بأبرز معالم ومدن وشوارع إمارة أبوظبي، كجزيرة ياس - شارع الخليج العربي - مدينة زايد الرياضية - جسر أم يفينة - جزيرة الريم - قصر الحصن..، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.