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الرياضة

سباق جري مجتمعي في «رياض أبوظبي»

سباق جري مجتمعي في «رياض أبوظبي»
24 فبراير 2024 01:19

أبوظبي (الوثبة) 

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية الوثبة، سباقاً للجري في مدينة الرياض - أبوظبي.. وتأتي الفعالية في إطار حرص البلدية على دعم الأنشطة الرياضية، وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة مختلف أنواع الرياضات، وذلك تمكيناً للياقتهم البدنية، وتعزيزاً لصحتهم العامة، ولجعل الرياضة أسلوب حياة، ومنهجاً متبعاً في الممارسات اليومية لأفراد المجتمع، لما للرياضة من فوائد إيجابية على الصحة العامة.
واستقطب السباق أعداداً كبيرة من الكبار والصغار، وجرى تقسيمه إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول 5 كيلومترات، والثاني 3 كيلومترات، والثالث كيلومتر واحد، وفي ختام السباق، كرمت اللجنة المنظمة المشاركين والفائزين، وأعرب الجميع عن سعادتهم بالفعاليات التي ترتقي بجودة حياتهم.

بلدية أبوظبي
الإمارات
مجلس أبوظبي الرياضي
بلدية الوثبة
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