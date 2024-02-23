المطيوعي يُحرز «فضية آسيا» في «المضمار»

دبي (الاتحاد)

فاز محمد المطيوعي، دراج منتخبنا الوطني، بالميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية، بالبطولة الآسيوية للمضمار المقامة في نيودلهي بالهند، ليحصد أول ميدالية للإمارات في البطولة، ويحقق إنجازاً تاريخياً جديداً لدراجات الإمارات على مستوى القارة الآسيوية.

وفاز المطيوعي بالمركز الثاني في سباق المطاردة الفردية لمسافة 4 كم، بعد أن قطع مسافة السباق في 4:18.54 دقيقة، بفارق 5 ثوانٍ عن البطل الياباني ماتسودا شوي، الذي حقق 4:13.74 دقيقة، وحل ثالثاً دراج هونج كونج باك هانج، الذي قطع السباق في 4:25.33 دقيقة.

وتواصل بعثة الإمارات المشاركة في منافسات البطولة، في انتظار السباق الرئيسي للبطل أحمد المنصوري، وسباق الأومنيوم، الذي يبحث من خلاله الحصول على نقاط أولمبية، تؤهله إلى أولمبياد باريس 2024، كما يشارك المنتخب في عدد كبير من السباقات الفردية والجماعية.وأعرب منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، عن سعادته بالإنجاز الجديد لدراجات الإمارات، عن طريق «البطل الصاعد» محمد المطيوعي الذي أثبت أنه سيكون أحد أفضل الدراجين للإمارات الفترة المقبلة، وهو ما أهله للوجود في فريق الإمارات للمحترفين، رفقة الأبطال عبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، وبفضل القيادة الفنية والإدارية المحترفة من البطل يوسف ميرزا.