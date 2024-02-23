العروبة يتجاوز حاجز الـ 50 نقطة في صدارة «الأولى»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

واصل العروبة متصدر دوري الدرجة الأولى، سلسلة نتائجه الإيجابية، بالفوز على ضيفه الرمس «الأخير» 3-1، في ختام مباريات «الجولة 22»، والتي شهدت تعثر الظفرة بالخسارة أمام ضيفه مسافي 1-2، فيما قفز يونايتد إلى المركز الثالث، بتغلبه على الذيد 1-0، وفي بقية المباريات، فاز دبا على التعاون 2-1، ومصفوت على جلف أف سي 1-0.

ونجح العروبة في تخطي حاجز الـ 50 نقطة، بعدما حول تأخره أمام ضيفه الرمس بهدف أميجيرو كريستوفر في الدقيقة 20، إلى فوز 3-1، بفضل أهداف فابيركو فيرنانديز «ثنائية» في الدقيقتين 67 و93، وفاكوندو في الدقيقة 77، ليرفع العروبة المتصدر رصيده إلى 52 نقطة، فيما بقى الرمس الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة المدرب المغربي سعيد شخيت برصيد 6 نقاط في المركز الأخير.

وانتزع يونايتد المركز الثالث، بفوزه المتأخر على ضيفه الذيد بهدف لويس مارسيلو في الدقيقة 94، ليرفع رصيده الى 33 نقطة، بفارق المواجهات أمام منافسه الظفرة المتراجع إلى المركز الرابع، بالخسارة على ملعبه أمام ضيفه مسافي 1-2، وافتتح بيدرو بافلوف التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، وعاد الضيوف بهدفي لافيسا كيفن في الدقيقة 37، وأديبا جيمس في الدقيقة 39.

وكانت الجولة انطلقت الخميس بفوز دبا الحصن «الوصيف» على مضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، فيما كسب الفجيرة المواجهة أمام جلف يونايتد 2-0، وتغلب الحمرية على ضيفه العربي 3-1.