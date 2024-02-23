4 مباريات تفتتح «الدور الثاني» لـ«أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تقص 4 مباريات، اليوم، تجمع حتا وخورفكان، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والإمارات الوصل على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، والجزيرة والنصر على استاد محمد بن زايد، والشارقة واتحاد كلباء بملعب الأول في «الإمارة الباسمة»، شريط «الدور الثاني» من «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي 2023- 2024، وذلك ضمن مواجهات «الجولة 14» التي تستكمل غداً، بمباريات شباب الأهلي وعجمان، البطائح والوحدة، بني ياس والعين.

وأقيمت 87 مباراة في الدور الأول للدوري، من أصل 91 مباراة، بعد تأجيل 4 مواجهات من «الجولة 13» والأخيرة في «الدور الأول»، شملت العين والجزيرة إلى 11 أبريل المقبل، لمشاركة «الزعيم» القارية في «دوري أبطال آسيا»، إضافة إلى مباريات حتا وشباب الأهلي، الإمارات والبطائح، عجمان وبني ياس والمقررة في «وقت لاحق»، بناءً على توصيات الجهات المختصة، نظراً للأحوال الجوية.

وتتزامن انطلاقة «الدور الثاني» من «دوري أدنوك للمحترفين» مع إغلاق باب القيد في «الميركاتو الشتوي» الأربعاء الماضي، بعدما انطلق في 22 يناير 2023، وشهد 38 صفقة ما بين الانتقالات والإعارة، شملت 16 لاعباً مواطناً، و14 أجنبياً، و6 في فئة المقيمين، فضلاً عن لاعبين في فئة «مواليد الدولة».

ويحتضن ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، المواجهة المتجددة التي تجمع «الصقور» صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط، أمام ضيفه «الإمبراطور» المتوهج وصاحب الصدارة وله 33 نقطة، وبعد أسبوع على فوز الوصل الكاسح أمام «الصقور» 7-1، ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

ولن تكون مهمة «الصقور» الذي سعى لمواصلة تدعيم صفوفه، بإبرام ثلاث صفقات جديدة، شملت «الثنائي» طارق أحمد ومروان فهد، على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، والبرازيلي «المقيم» فيليبي موتا، قادماً من ريد بول براجانتينو البرازيلي، سهلة أمام ضيفه «المتصدر» بسجل خالٍ من الخسارة في 13 مباراة على التوالي بالدوري.

وتبدو الفرصة مؤاتية أمام الوصل لتشديد قبضته على صدارة الترتيب أمام مضيفه «الصقور»، عطفاً على تفوقه «شبه المطلق» في المواجهات المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، برصيد 13 انتصاراً، مقابل الخسارة في مباراتين فقط، والتعادل في 4 من أصل 19 لقاءات جمعت الفريقين.

وعلى استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في حتا، يستضيف «الإعصار» الذي يحتل المركز قبل الأخير «5 نقاط» من 12 مباراة، ضيفه خورفكان «العاشر»، وله 14 نقطة من 13 مباراة، وودع الفريقان قبل مواجهة الليلة البطولة الأغلى بنتيجة متشابهة 0-1، بخسارة حتا أمام ضيفه عجمان، وخورفكان أمام مضيفه النصر في الدور ثمن النهائي.

وتطارد «عقدة الأرض» حتا وخورفكان قبل مواجهة الليلة، حيث يعد «الإعصار» واحداً من بين ثلاثة فرق، إلى جانب الإمارات وعجمان لم تحقق أي فوز في المباريات على ملاعبها في الدوري خلال الموسم الحالي، في الوقت الذي فشل فيه «النسور» حصد أي فوز في 6 مباريات خارج قواعده.

وتواكب المواجهة المنتظرة بين الجزيرة «السادس» برصيد 20 نقطة، وضيفه النصر «التاسع» وله 15 نقطة على استاد محمد بن زايد، احتفالات «فخر أبوظبي» بذكرى الـ 50 لتأسيس النادي العريق، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى مارس المقبل، وستكون مباراة الليلة «القمة 30» في مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق الجزيرة برصيد 16 انتصاراً، مقابل 9 انتصارات للنصر، والتعادل في 4 لقاءات.

وحرص الفريقان المتأهلان إلى الدور ربع نهائي البطولة الأغلى، بتخطي «فخر أبوظبي» عقبة ضيفه العربي 1-0، وتغلب «العميد» على ضيفه خورفكان بالنتيجة ذاتها، على دعم صفوفهما بتعاقدات محدودة على صعيد اللاعبين المقيمين قبل مواجهة الليلة، بعدما ضم الجزيرة «الثنائي» السويدي يوهان بانجسبو، والصربي نيكولا فوكيتش، فيما تعاقد النصر مع المهاجم شالوم إيكونج، والمنتقل من إمبولي الإيطالي، في ظل إصابة المهاجم الأساسي مانولو جابياديني، والذي يغيب شهراً.

وبعيداً عن العاصمة أبوظبي، تتشابه ظروف الشارقة الرابع برصيد 23 نقطة، وضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز 11 وله 13 نقطة، قبل مواجهة الليلة على ملعب الأول بـ «الإمارة الباسمة»، بعد تعادل «الملك» أمام مضيفه الوحدة، و«النمور» أمام ضيفه خورفكان 1-1 في مباريات الجولة الماضية للدوري، قبل أن ينجح الفريقان في حسم تأهلهما إلى ربع نهائي الكأس، بفوز الشارقة على البطائح 2-1، واتحاد كلباء على دبا 3-0.



قطبا «ضربات الجزاء»

تجمع مباراة الشارقة وضيفه اتحاد كلباء، الفريقين الأكثر حصولاً على «ضربات الجزاء» في الدوري، خلال الموسم الحالي 2023- 2024، برصيد 6 ضربات محتسبة لـ «الملك»، مقابل 5 لـ «النمور».



التعادل الممنوع

ترفع مواجهة الإمارات أمام ضيفه الوصل على ملعب الأول شعار «التعادل الممنوع»، بعدما غابت نتيجة التعادل في 9 مباريات سابقة جمعت الفريقين في «دوري المحترفين» بمعقل «الصقور»، حقق خلالها «الإمبراطور» الفوز في 7 لقاءات مقابل الخسارة في مباراتين.



الاتجاه الواحد

يتفوق خورفكان في المباريات الثلاث التي جمعته بحتا في «دوري المحترفين»، والتي حقق فيها الفوز بنتيجة إجمالية 6-3 قبل مباراة الليلة، ويطارد «النسور» الفوز الرابع على ملعب «الإعصار»، والذي اكتفى بتسجيل هدف وحيد في كل المباريات على ملعبه، خلال الموسم الحالي، بالخسارة أمام الشارقة 1-4.



تخصص مبخوت

يعد علي مبخوت مهاجم الجزيرة، اللاعب الأكثر زيارة لشباك أحمد شمبيه حارس النصر برصيد 15 هدفاً، قبل مواجهة الغريمين في مباراة الليلة، ويتصدر مبخوت «الهداف التاريخي لدورينا» قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 18 هدفاً، وهو أسهم في تسجيل 13 من آخر 19 هدفاً لفريقه في الدوري.