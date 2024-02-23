الحبتور والذئاب.. «حوار عائلي» في نهائي «ذهبية البولو»

رضا سليم (دبي)

تختتم اليوم منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو في نسختها الخامسة عشرة المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، والتي شارك فيها 6 فرق، بمعدل هانديكاب 20 جول، وهو أعلى تصنيف في بطولات الشرق الأوسط، وتقام تحت مظلة رابطة البولو العالمية، بالتعاون مع اتحاد البولو ومجلس دبي الرياضي، وتضم السلسلة 5 بطولات هي الكأس الذهبية والكأس الفضية، وكأس تحدي دبي، وكأس الماسترز، وكأس دبي.

وتجمع المباراة النهائية بين الحبتور وذئاب دبي كافو، وهي مباراة عائلية تجمع بين محمد الحبتور «الأب» قائد فريق الحبتور وحبتور الحبتور «الابن» قائد فريق الذئاب، في لقاء خاص على «كأس بنتلي الإمارات» ويسبق النهائي مباراة غنتوت ومهرة أياكس على كأس الترضية، وشهدت البطولة في الدور الأول 197 هدفاً، وينتظر أن تكسر حاجز الـ 200 هدف في اليوم الأخير.

ويمثل فريق الحبتور في النهائي، محمد الحبتور وخوان جوريش، وخوسيه أرايا، وباتيستا بايوجار، بينما يمثل ذئاب دبي كافو، حبتور الحبتور، وفيليكس ايسين، وسانتياجو لابورد، وبنيامين بانيلو.

ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على حرصهما على دعم رياضة البولو بصفة عامة، وعلى المشاركة في البطولة بصفة خاصة، كما وجه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي والفرق المشاركة والشركات الراعية للحدث.

وقال الحبتور: «البطولة تحتل مكانة مهمة في أجندة البولو العالمية بسبب تصنيفها «20 جول»، وأيضاً النجوم المشاركين فيها، والنجاحات التي حققتها طوال 15 عاماً، ونسعى، وبالتعاون مع أندية الدولة كافة للارتقاء باللعبة في سماء العالمية.

من ناحية أخرى، وجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة لعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية لحضور الختام الذي يشمل العديد من الفعاليات على هامش النهائي، منها الفقرات الفنية والموسيقية، وفرسان حملة الاعلام، ثم حفل الغداء والبحث عن الكنز «الكوينز»، والألعاب النارية.