«زلزال» بطل سباق مروح لـ «شراع 43» في مهرجان الظفرة البحري

الظفرة (وام)

تَوج الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، المحمل «زلزال» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة محمد عبدالله محمد المرزوقي بطلاً لسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي أقيم أمس ضمن مهرجان الظفرة البحري بدورته الخامسة عشرة.

واحتل المركز الثاني المحمل «الظفرة» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي، فيما ذهب المركز الثالث إلى المحمل «المشاكس» للمالك والنوخذة علي إسماعيل الحمادي.

يقام مهرجان الظفرة البحري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر مسابقاته وفعالياته حتى الغد، على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة.

على صعيد متصل زار الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان موقع مهرجان الظفرة البحري، واطلع على محلات الأسر المنتجة في السوق الشعبي، وأجنحة الجهات الداعمة والراعية المشاركة، وبيت النوخذة، وقرية الطفل، والمكشات، والعربات المتنقلة، وركن الحرف التراثية والقهوة العربية.

حضر مراسم التتويج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين، إلى جانب النواخذة والبحارة المشاركين في السباق.

يذكر أن مهرجان الظفرة البحري يتضمن 23 مسابقة رئيسة من السباقات البحرية التراثية والحديثة والمسابقات الشاطئية والرياضية والشعبية والتي خصص لها أكثر من 350 جائزة قيّمة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها للتعريف بالتراث البحري في أبوظبي.

ويحرص المهرجان على الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز استراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر.

ويهدف المهرجان إلى دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، وتسليط الضوء على أهميتها ومكانتها التاريخية وما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة بالإضافة إلى دعم ورعاية الجيل الرياضي.