الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سوسيداد.. «الجراح عميقة»!

سوسيداد.. «الجراح عميقة»!
24 فبراير 2024 08:07

مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بريست وسان جيرمان.. «الفاصل 10»
برشلونة.. وصافة بـ «رباعية»


عمّق فياريال جراح مضيفه ريال سوسيداد، وتغلب عليه 3-1، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وهذه الخسارة الثانية توالياً لسوسيداد في الدوري، والمباراة الرابعة من دون فوز، ليصبح مركزه السادس «40 نقطة» مهدّداً، حيث يتخلف عنه ريال بيتيس السابع بنقطة ولديه مباراة أقل.
وكان سوسيداد سقط أيضاً في منتصف الأسبوع أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب بارك دي برانس بنتيجة 0-2، ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
من جهته، تقدم فياريال إلى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، وسجّل أهداف فياريال سانتي كوميسانا «17 و47»، والنرويجي ألكسندر سورلوث «95» فيما سجّل لسوسيداد ميكيل ميرينو «86».

 

الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
ريال سوسيداد
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©