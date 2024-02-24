سوسيداد.. «الجراح عميقة»!

مدريد (أ ف ب)



عمّق فياريال جراح مضيفه ريال سوسيداد، وتغلب عليه 3-1، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذه الخسارة الثانية توالياً لسوسيداد في الدوري، والمباراة الرابعة من دون فوز، ليصبح مركزه السادس «40 نقطة» مهدّداً، حيث يتخلف عنه ريال بيتيس السابع بنقطة ولديه مباراة أقل.

وكان سوسيداد سقط أيضاً في منتصف الأسبوع أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب بارك دي برانس بنتيجة 0-2، ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

من جهته، تقدم فياريال إلى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، وسجّل أهداف فياريال سانتي كوميسانا «17 و47»، والنرويجي ألكسندر سورلوث «95» فيما سجّل لسوسيداد ميكيل ميرينو «86».