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الرياضة

رئيس «الليجا» يتحدث عن المسيطرين على الكوكب!

رئيس «الليجا» يتحدث عن المسيطرين على الكوكب!
24 فبراير 2024 08:27

 
باريس (أ ف ب)

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أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، قناعته بأنّ النجم الفرنسي كيليان مبابي سيوقّع أو أنّه وقّع بالفعل مع ريال مدريد، حسب ما قال لصحيفة «ليكيب» الفرنسية اليومية.
وأبلغ مبابي «25 عاماً»، ناديه باريس سان جيرمان، في فبراير الماضي نيته الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.
وقال تيباس «مع العلم أنه سيترك باريس سان جيرمان، هناك فرصة بنسبة 99% أن يوقع مبابي لريال مدريد، لكنني لا أعرف ما إذا كان قد وقع بالفعل».
لم يخف مبابي قط إعجابه منذ الطفولة بريال مدريد الذي يعد الفريق الأكثر ترجيحاً لخطف توقيع إحدى أفضل المواهب العالمية على الإطلاق.
وأضاف تيباس «إنها أخبار كبيرة لريال مدريد ولكرة القدم الإسبانية، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، من وجهة نظري، جود بيلينجهام وإرلينج هالاند ومبابي هم اللاعبون الثلاثة المهيمنون على هذا الكوكب، واثنان منهم أصبحوا في ريال مدريد».
وذكرت مصادر مطلّعة على هذا الشأن أن المفاوضات حول راتب اللاعب أصبحت متقدمة بين الطرفين.
وأشاد تيباس بالطريقة التي يُدار بها ريال مدريد، وقال «من الناحية الاقتصادية، فإنهم فعالون للغاية».
وتابع «في الوقت الحالي، نتائجهم المالية جيدة جداً ويمكنهم إنفاق أكثر بكثير مما ينفقون، كان ريال مدريد يقظاً للغاية من الناحية المالية ومستعدًا للتعاقد مع مبابي».

الدوري الإسباني
الليجا
خافيير تيباس
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
إيرلينج هالاند
جود بيلينجهام
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