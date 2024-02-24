الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشافي: حان وقت الرد على المشككين

تشافي: حان وقت الرد على المشككين
24 فبراير 2024 09:13

برشلونة (رويترز)

أخبار ذات صلة
برشلونة.. وصافة بـ «رباعية»
أرتيتا يطالب أرسنال بتغيير «الحمض النووي»!


قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، قبل مواجهة خيتافي «السبت»، إن «حامل اللقب» لن يسمح لجدول مبارياته المزدحم، بأن يعرقل محاولته الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الثانية توالياً، رغم أنه يحتل المركز الثالث في الترتيب.
وتضاءلت آمال برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري في الأسابيع الأخيرة، إذ يتأخر بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
وقال تشافي إن الوقت قد حان لفريقه للرد على المشككين، رغم حصوله على القليل من الراحة بعد التعادل 1-1 مع نابولي يوم الأربعاء في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وبوسع العملاق الكتالوني أن يصعد مؤقتاً إلى المركز الثاني حال فوزه «السبت»، ليتقدم بنقطة واحدة على جيرونا «الحصان الأسود» للبطولة، والذي يستضيف رايو فايكانو يوم الاثنين.
وقال تشافي للصحفيين «كان من الأفضل إقامة المباراة يوم الأحد أو الاثنين، لكننا سنخوض المباراة، ولن نختلق الأعذار، سنقاتل ونحاول الفوز، وحتى نتمكن من تحقيق ذلك حسابياً، سنقاتل، ونسعى للفوز خاصة على ملعبنا، لن نفرط في لقب الدوري رغم صعوبة المهمة».
وقال قائد برشلونة السابق إن مستوى فريقه تحسن منذ أن أعلن الشهر الماضي أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم، وهو ما يشعر أنه القرار الصحيح.
وقال المدرب الإسباني البالغ 44 عاماً «أعتقد أن قرار الرحيل كان ضرورياً، النادي والفريق بحاجة إلى تغيير، وأستطيع أن أرى أن الفريق قد تحسن، اللاعبون يقطعون خطوات إلى الأمام، ونحن أكثر قدرة على المنافسة، لقد كان القرار الصحيح».

برشلونة
تشافي هيرنانديز
خيتافي
ريال مدريد
جيرونا
دوري أبطال أوروبا
نابولي
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©