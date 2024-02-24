تشافي: حان وقت الرد على المشككين

برشلونة (رويترز)



قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، قبل مواجهة خيتافي «السبت»، إن «حامل اللقب» لن يسمح لجدول مبارياته المزدحم، بأن يعرقل محاولته الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الثانية توالياً، رغم أنه يحتل المركز الثالث في الترتيب.

وتضاءلت آمال برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري في الأسابيع الأخيرة، إذ يتأخر بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وقال تشافي إن الوقت قد حان لفريقه للرد على المشككين، رغم حصوله على القليل من الراحة بعد التعادل 1-1 مع نابولي يوم الأربعاء في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وبوسع العملاق الكتالوني أن يصعد مؤقتاً إلى المركز الثاني حال فوزه «السبت»، ليتقدم بنقطة واحدة على جيرونا «الحصان الأسود» للبطولة، والذي يستضيف رايو فايكانو يوم الاثنين.

وقال تشافي للصحفيين «كان من الأفضل إقامة المباراة يوم الأحد أو الاثنين، لكننا سنخوض المباراة، ولن نختلق الأعذار، سنقاتل ونحاول الفوز، وحتى نتمكن من تحقيق ذلك حسابياً، سنقاتل، ونسعى للفوز خاصة على ملعبنا، لن نفرط في لقب الدوري رغم صعوبة المهمة».

وقال قائد برشلونة السابق إن مستوى فريقه تحسن منذ أن أعلن الشهر الماضي أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم، وهو ما يشعر أنه القرار الصحيح.

وقال المدرب الإسباني البالغ 44 عاماً «أعتقد أن قرار الرحيل كان ضرورياً، النادي والفريق بحاجة إلى تغيير، وأستطيع أن أرى أن الفريق قد تحسن، اللاعبون يقطعون خطوات إلى الأمام، ونحن أكثر قدرة على المنافسة، لقد كان القرار الصحيح».