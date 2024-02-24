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بوكيتينو: تشيلسي أصبح أكثر يقظة

بوكيتينو: تشيلسي أصبح أكثر يقظة
24 فبراير 2024 09:52

لندن (د ب أ)

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أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه بات أكثر يقظة، بعد تحسن نتائجه في الأسابيع الأخيرة، والتي غيرت مسار الفريق في الموسم، وذلك قبل خوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة «الأحد».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن مواجهة ليفربول في ويمبلي ستكون الأولى لتشيلسي منذ استحواذ مالكه الجديد تود بويلي على النادي، حيث قام بعدد من الإصلاحات لم تسفر عن أي نجاحات في الوقت الحالي.
لكن المدرب الأرجنتيني بات واثقاً في الوقت الحالي أن نتائج الفريق في الأسابيع الثلاث الماضية أعادت الثقة في لاعبيه وقدرتهم على المنافسة على اللقب في ويمبلي أمام ليفربول. وقال مدرب تشيلسي: «نحن بحاجة للتركيز في بعض اللحظات خلال المباراة، لكنني أعتقد أننا تعلمنا في الأسابيع القليلة الماضية الكثير، لقد خطونا العديد من الخطوات منذ خسارتنا في أنفيل «1-4 في بطولة الدوري»، ونعود بشكل جيد للغاية».
وأضاف: «بعد المنافسة مع أستون فيلا «فاز 3-1 في كأس الرابطة»، وكريستال بالاس ومانشستر سيتي «فاز في المباراة الأولى وتعادل في الثانية»، فقد حصل الفريق على الثقة اللازمة».
وقال بوكيتينو: «الفريق أصبح أكثر يقظة للمنافسة، كان هناك مساحة للتغير في الطريقة التي ننافس بها، وهو الأمر الذي افتقدناه في الجزء الأول من الموسم، والظروف مختلفة تماماً بالنسبة لنا الآن، وبالنسبة لليفربول كذلك».

ماوريسيو بوكيتينو
تشيلسي
ليفربول
كأس الرابطة الإنجليزية
ويمبلي
لندن
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