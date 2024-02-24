«جودلفين» تحصد «ثلاثية» في «كرنفال دبي»



عصام السيد (دبي)



حققت خيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، ثلاثية مستحقة «هاتريك»، في كرنفال دبي للسباقات، الذي تألف من 9 سباقات، وأقيم الخميس، وبلغت جوائزه 4.630.000 درهم برعاية شركة لونجين.

وتوشحت مهرة جودلفين «إنجلش روز»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة مايكل بارزلونا، بلقب سباق بلانشين للفئة الثانية، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، بعد فاصل من الإثارة، ومسجلة زمناً 1:47:64 دقيقة.

ورغم الغياب الطويل الذي بلغ 392 يوماً، حصد «نافال باور» الثنائية لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة مايكل بارزلونا، بفوز لافت بسباق «سنجسبيل» للفئة الثانية في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، وسجل البطل زمناً 1:48:57 دقيقة.

وأضاف «سيسكاني» بقيادة وليام بيوك، الانتصار الثالث في الأمسية لخيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، بفوز ناجز بسباق ند الشبا للفئة الثالثة، في الشوط السابع لمسافة 2810 أمتار «عشبي»، ومسجلاً زمناً 2:57:06 دقيقة.

وأكدت المهرة «منامة جولد» لفيكتورياس، بإشراف فوزي ناس، وقيادة أدري دو فريز، حُسن ترشيحها بفوز مستحق بأوكس الإمارات للفئة الثالثة، في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر على الأرضية الرملية، وسجلت البطلة زمناً 2:00:81 دقيقة.

وبعد صراع مثير حتى الأمتار الأخيرة، انتزع المهر «كيلر كولكت»، لمايكل هيلاري، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، الفوز من غريمه «أوتو بان»، في سباق البستكية «قوائم» المخصص للخيول في سن الثلاث سنوات في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر – رملي، وسجل البطل زمناً 1:59:01 دقيقة.

وعصف الجواد «ديزرت بيس» لاتش كيه كيه للسباقات، بإشراف جوليو اولاسكواجا، وقيادة خوسيه دا سيلفا، بترشيحات الجمهور، بفوز غير متوقع بالشوط السادس لمسافة الميل، على لقب لونجين سبيريت فلاي باك «هانديكاب»، وسجل البطل زمناً 1:39:33 دقيقة.

ومنح «المزن» للمالك والمدرب سلمان علي الصابري، وبقيادة موفقة من مايكل بارزلونا «ثلاثية»، فوزاً مستحقاً بالشوط الثامن على مسافة 1200 متر – رملي «هانديكاب»، ومسجلاً زمناً سريعاً 1:12:91 دقيقة.

وبقيادة موفقة من الفارس العُماني قيس البوسعيدي، فاز الجواد «توبير بيل» لعلي الشعفار وعبد الله الشعفار، بإشراف مصبح المهيري، بالسباق الافتتاحي للحفل لمسافة 1000 متر على العشب الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وسجل البطل زمناً 57:49 ثانية.

وواصل الفارس قيس البوسعيدي مسلسل تألقه بقياداته الرائعة، ليسجل فوزه الثاني على التوالي عبر الجواد «مابلي رود» في الشوط التاسع والختامي لمسافة الميل – عشبي، «هانديكاب»، وسجل البطل زمناً 1:37:48 دقيقة.