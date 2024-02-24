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الرياضة

«سيدات إسبانيا» أول مرة «أولمبياد»

«سيدات إسبانيا» أول مرة «أولمبياد»
24 فبراير 2024 11:22

مدريد (رويترز)

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تأهل المنتخب النسائي الإسباني لكرة القدم، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الأولى، بعد فوزه 3-صفر على نظيره الهولندي، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية للكرة النسائية.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض وأبطال العالم بهدفين، حملا توقيع جيني إيرموسو وأيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية، بينما أضافت أونا باتل الهدف الثالث في الدقيقة 77، أمام جمهور قياسي على مستوى مباريات المنتخب النسائي الإسباني بلغ 21856 مشجعاً في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.
وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، فازت فرنسا مستضيفة الألعاب الأولمبية على أرضها 2-1 على ألمانيا، لتضرب موعداً في مباراة اللقب مع إسبانيا.
وتلتقي ألمانيا وهولندا في مباراة تحديد المركز الثالث في الدوري النسائي الأوروبي الأربعاء المقبل، ويضمن الفائز منهما المنافسة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، إلى جانب إسبانيا.

أولمبياد باريس 2024
إسبانيا
هولندا
فرنسا
ألمانيا
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