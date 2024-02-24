«خيول الإمارات» تواصل عزف «لحن التألق» في «دولية أبوظبي»



أبوظبي (وام)



واصلت خيول الإمارات تألقها، خلال «النسخة الـ 16، لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو»، ثانية محطات جولة الجياد العربية، بتصدرها معظم أشواط منافسات اليوم الثاني، وخطفت الفرس «ع ج كية» لمربط عجمان الأضواء بتحقيق أعلى معدل.

وتستضيف «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي منافسات البطولة التي تختتم الأحد، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 340 خيلاً، منها 100 من خارج الدولة.

وجاء تألق الفرس «ع ج كية» لمربط عجمان، في مستهل فعاليات اليوم الثاني، عندما تصدرت فئة الأفراس عمر «4- 6» سنوات «ب»، مسجلة 93.64 نقطة، تلتها في المركز الثاني «هلهولة الهواجر» لعليان الهاجري، وسجلت 91.86 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «أجوان الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، محققة 91.50 نقطة.

وحصدت «درة الحداد» لمربط إمارا، المركز الأول في القسم «ج» مسجلة 92.07 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «أيه دي ليالي» لهند عدنان الشحي محققة 91.43 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «أم أو جوهرة» لمحمد خلف العتيبة برصيد 91.29 نقطة.

وواصلت خيول مربط عجمان تألقها، بعد أن تصدرت «ع ج براكة» للقسم «أ» لفئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، محققة 92.64 نقطة، وحلت في المركز الثاني «تشيليسون سيلك رود» لمحمد عمر الصيعري، وحصلت على 92.29 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «استونيا» ليوسف عبد اللطيف آل علي وحصدت 92.29 نقطة.

وشهد القسم «ب» معدلات عالية وبرزت بصورة لافتة المهرة «بسمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، عندما أحرزت المركز الأول، برصيد 93.50 نقطة، ثاني أعلى معدل خلال منافسات اليوم، تلتها في المركز الثاني «ساندرا ستيمو شيلو» لمربط عجمان، والتي حصلت علي 93.29 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «ويلدونا» للمالكة نايلة حايك «سويسرا»، والتي نالت 92.71 نقطة.



وأحرز «مشوش الشقب» لمربط الشقب «قطر»، المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنة «أ»، وسجل 91.86 نقطة، بينما حل في المركز الثاني «قيصر آر جيه» لنايلة حايك «سويسرا»، محققاً 91.43 نقطة، فيما جاء ثالثاً «شهاب الشهاب» لفاضل الجمري «البحرين»، وحصل على 91.14 نقطة.

وتصدر «دي بركان» لمربط دبي القسم «ب»، محققاً 92.93 نقطة، وحل في المركز الثاني «إعصار الوجبة» لمربط الوجبة «قطر»، مسجلاً 92.21 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب «ع ج ربدان» لمربط عجمان، وحصل على 91.93 نقطة.

وبرزت الخيول الفرنسية في فئة الأمهار عمر سنتين «أ»، حيث أحرز المركز الأول «وداد دو كارتوري» لمربط شنتال ريجا، وحقق 92.07 نقطة، تلاه في المركز الثاني «أر دي أتلانتس» لمربط كليستي، وحقق 91.14 نقط، أما المركز الثالث، فقد ذهب إلى الإمارات عن طريق «رمز الياه» لمحمد أحمد آل علي، وحقق 90.79 نقطة.

واختتم الفعاليات «دي شخر» لمربط دبي، بتصدره القسم «ب» في فئة الأمهار عمر سنتين، محققاً 92.29 نقطة، وجاء في المركز الثاني «دي هائل» لعبد الله ثامر الحميدي «قطر»، وسجل 91.86 نقطة، فيما حل ثالثاً «أكمل عذبة» لمربط عذبة «السعودية»، وحصل على 91.00 نقطة.