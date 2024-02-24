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الرياضة

الشارقة يحتفظ بدوري ناشئي اليد للمرة التاسعة

الشارقة يحتفظ بدوري ناشئي اليد للمرة التاسعة
24 فبراير 2024 13:43

 رضا سليم (دبي) 
احتفظ فريق الشارقة بدوري الناشئين لكرة اليد، للمرة التاسعة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الوصل 19-18 في الجولة الخامسة والأخيرة لمجموعة تحديد المراكز، من الأول إلى السادس بالدور النهائي للبطولة، والتي أقيمت بينهما بصالة الملك الشرقاوي، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 9-7، ليحصد اللقب بالعلامة الكاملة من دون تعادل أو خسارة، حيث حصد 15 نقطة.
وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بعد فوزه على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 35-29، وجاء الوصل في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، والجزيرة الرابع برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على مضيفه النصر بنتيجة 31-18.
حضر المباراة وتوج البطل، فيصل حسين الطواش، رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد اليد، وخالد عيسى المدفع، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، ويوسف أحمد، مشرف المراحل السنية لكرة اليد بنادي الشارقة، وأدار اللقاء عمر الزبير وياسر النقبي، وعلى الطاولة أم الزين بنت مبارك ونرمين جابر.
من ناحية أخرى، حقق فريق الوصل الفوز على النصر 21-18 ضمن الجولة السابعة لدوري الرجال، في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11، ليرفع الإمبراطور رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، والنصر 9 نقاط في المركز السادس.
على جانب آخر، غادر ناصر الحمادي، أمين عام اتحاد اليد إلى الدوحة للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس، والتي يستضيفها العربي القطري، وتنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم 5 مارس المقبل، ويشارك فيها فريق مليحة ممثلاً لكرة اليد الإماراتية، كما يشارك الحكمان القاريان إسماعيل سالم، وعلي جعفر في إدارة مباريات البطولة.

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