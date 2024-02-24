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الرياضة

سعود بن صقر يُتوج أبطال سباق «نصف ماراثون رأس الخيمة»

سعود بن صقر يُتوج أبطال سباق «نصف ماراثون رأس الخيمة»
24 فبراير 2024 13:44

رأس الخيمة (وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة، إقليمياً ودولياً على صعيد استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والبطولات الدولية، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ورؤيتها الطموحة لهذا القطاع، ما جعلها وجهة عالمية للسياحة الرياضية.
جاء ذلك، خلال حضور سموه انطلاق النسخة الـ 17 من سباق «نصف ماراثون رأس الخيمة 2024»، الذي أقيم في جزيرة المرجان، بمشاركة نخبة من أشهر العدائين الدوليين، وعدد كبير من أفراد المجتمع.
وأكد سموه أن رأس الخيمة ماضية في تعزيز مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، إيماناً بأهمية الرياضة كأحد العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ المشاركة المجتمعية، وإعلاء قيم التسامح وروح التعاون والشراكة البناءة.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بتنظيم السباق، الذي يعد أحد أبرز الأحدث الرياضية على أجندة السباقات نصف الماراثون، محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكداً سموه أن نجاح الحدث في استقطاب نخبة من العدائين العالميين عزز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة رياضية وسياحية عالمية، وأضاف إلى سجل إنجازاتها التنموية والاقتصادية.
وكان سموه قد أطلق شارة بدء السباق، الذي شمل مسافات 21 كيلومتراً للعداءات والعدائين المحترفين، و10 كم و5 كم، و2 كم لأفراد المجتمع.
وفي نهاية السباق، توّج صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالأداء المتميز للمتسابقين، وقوة المنافسة.
ويحظى سباق نصف ماراثون رأس الخيمة سنوياً، بمشاركة نخبة من العدائين المصنفين، وحضور جماهيري كبير من داخل الدولة وخارجها، كما يمتاز بمتابعة إعلامية كبيرة من مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.

رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
نصف ماراثون رأس الخيمة
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