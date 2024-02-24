الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

40 مشاركاً في دورة «معلم شطرنج»

40 مشاركاً في دورة «معلم شطرنج»
24 فبراير 2024 16:00

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يهنئ الكويت باليوم الوطني
منصور بن زايد: أهنئ الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني


افتتح تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، دورة «معلم شطرنج»، والتي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 40 معلماً ومعلمة، من 30 مدرسة حكومية وخاصة من مناطق الشارقة، وهي المرحلة الثانية من دورات الاتحاد لإعداد معلمين للشطرنج بمدارس الشارقة، حيث أقيمت الدورة الأولي في دبي، وتستمر 4 أسابيع، بواقع محاضرتين أسبوعياً، لتشمل 16 ساعة، ويحاضر فيها المدربون الدوليون، وولتر أرنسيبيا، وعزيز ميرت، وصهيب العكلة، وضحى المعلم.
وأكد تريم مطر تريم في افتتاح الدورة، أهمية لعبة الشطرنج، وأثرها الإيجابي في صقل وتنمية القدرات العقلية والعلمية لأبنائنا من طلاب المدارس، والاتحاد يستهدف نشر اللعبة في المدارس، لما لها من دور كبير في تهيئة الأبناء، وخلق جيل متطور، ذهنياً وعقلياً وعلمياً، والدورة تشهد تدريبات نظرية وعملية، وهناك اختبار في نهاية الدورة للحصول على رخصة معلم شطرنج معتمدة من الاتحاد، بالإضافة إلى شهادة معتمدة. 
وأوضح رئيس الاتحاد، أن هناك مراحل متعددة لمشروع المدارس، منها إنشاء مراكز متخصصة للشطرنج في المدارس أو أندية خاصة داخل كل مدرسة، بالإضافة إلى أن الاتحاد بدأ المشروع بإعداد معلم شطرنج، وسيكون التفكير في المستقبل في إعداد مدربين وحكام لإدارة مباريات اللعبة، ويهمنا في المقام الأول استدامة المشروع داخل المدارس ونشر اللعبة على نطاق أوسع ونشر ثقافة اللعبة، وإذا كنا قد بدأنا في دبي والشارقة، فإن لدينا طموحاً أن ننتقل إلى مراحل أخرى لتغطية مدارس الدولة كافة.
ونوه بأن الاتحاد أعد منهجاً متخصصاً، بعدما عقدنا عدة اجتماعات مع لجنة المدارس بالاتحاد الدولي للشطرنج، وأيضاً مع الاتحاد الإسباني، لنخرج بمنهج لتأهيل معلم شطرنج، كما أن الاتحاد أعد كتاباً يعتبر منهجاً لتعليم الشطرنج بالمدارس.
ووجه تريم مطر تريم الشكر إلى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي لاستضافة الدورة.

 

الإمارات
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©