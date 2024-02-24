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الرياضة

كير «أعلى راتب» في التاريخ!

كير «أعلى راتب» في التاريخ!
24 فبراير 2024 15:04

 
سان فرانسيسكو (أ ف ب)

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أصبح ستيف كير صاحب أعلى راتب لمدرب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما جدّد جولدن ستايت ووريرز عقده، بحسب تقارير.
وذكرت شبكة «إي أس بي أن»، أن كير الذي قاد ووريرز إلى لقب دوري «أن بي أيه» أربع مرّات، وافق على تمديد عقده لسنتين، مقابل 35 مليون دولار.
ونقلاً عن وكيلي المدرب ريك سميث ودان أفيلوف، قالت إي أس بي أن، إن كير سيصبح المدرب الأعلى راتباً في تاريخ الدوري.
وأضافت الشبكة أن جريج بوبوفيتش مدرب سان أنتونيو سبير، يحصد راتباً أعلى، بيد أنه يحتل أيضاً منصب الرئيس، كما أن إريك سبولسترا مدرب ميامي هيت مدد عقده لـ8 سنوات مقابل 15 مليوناً سنوياً.
وكان عقد كير سينتهي في ختام هذا الموسم، فيما يبقى، بحسب عقده الجديد حتى موسم 2025-2026، براتب سنوي يبلغ 17.5 مليون دولار.
وجاء كير «58 عاماً» إلى جولدن ستايت في مايو 2014، فبلغ نهائي الدوري خمس مرات متتالية، بين 2015 و2019، وتوّج في 2015,2017,2018 و2022.
يتزامن انتهاء عقده مع وصول عقد الموزع المخضرم ستيفن كيري إلى نهايته بعد سنتين.
كما أحرز كير اللقب خمس مرات لاعباً، ثلاثة مع شيكاغو بولز بجانب الأسطورة مايكل جوردان، واثنان مع سبيرز.
حقق كير المدرّب فوزه الـ500 في الدوري الخميس الماضي، وهو سيشرف أيضاً على المنتخب الأميركي في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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