مونفيس وشلباية وناجال في «دبي الحرة للتنس»

دبي (الاتحاد)

كشفت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، عن قبول كل من جاييل مونفيس، المصنف السادس عالمياً سابقاً، والنجم الأردني الشاب عبدالله شلباية، وسوميت ناجال، المصنف الأول على مستوى الهند، بطاقات الدعوة للمشاركة في الدورة الـ 32 من بطولة الرجال من فئة 500 نقطة، التي تنطلق هذا الأسبوع.

وأثبت مونفيس، البالغ من العمر 37 عاماً وخمسة أشهر، أنّ العمر مجرد رقم، حيث تغلب على مواطنه الفرنسي أوجو هامبرت بنتيجة 6-2 و6-4 في بطولة قطر المفتوحة هذا الأسبوع، ليصبح أكبر الواصلين إلى نصف النهائي سناً في تاريخ البطولة.

ومن جانبه، قدّم شلباية، المصنف 230 عالمياً، أداءً متميزاً، خلال البطولة نفسها، مجبراً الأسترالي أليكسي بوبيرين، المصنف 46 عالمياً، على لعب ثلاث مجموعات في المباراة التي جمعتهما في الدور الأول. وأظهر صاحب العشرين ربيعاً اندفاعاً مدهشاً أتاح له الفوز بالمجموعة الأولى قبل أن يخسر المباراة بنتيجة 6-3 و3-6 و4-6 في نهاية المطاف.

وفاز سوميت ناجال بلقب الزوجي لفئة الأولاد في ويمبلدون عام 2015، وحقق النجم الهندي أفضل إنجاز في مسيرته الاحترافية عندما وصل إلى التصنيف 98 عالمياً، بعد الفوز بلقب جولة تشالنجر لرابطة محترفي التنس في تشيناي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسرنا استقبال جاييل في دبي للمرة الرابعة، فهو اسم كبير في عالم التنس ولاعب من الطراز الرفيع، كما يسعدنا انضمام النجمين الشابين عبدالله وسوميت إلى منافسات هذه الدورة أيضاً».

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تسرنا مشاركة نجوم مثل جاييل وعبدالله وسوميت في دورة هذه العام، في خطوة تضفي المزيد من الجودة والخبرة التي تميز أسبوع منافسات بطولة رابطة محترفي التنس».