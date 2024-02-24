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الرياضة

الحضرمي مستشاراً فنياً لـ«دولي الفروسية»

الحضرمي مستشاراً فنياً لـ«دولي الفروسية»
24 فبراير 2024 15:10

أبوظبي (وام)
أعلن الاتحاد الدولي للفروسية، تعيين حكمنا الدولي في رياضة القدرة والتحمل محمد الحضرمي، مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة مستشاراً فنياً بالاتحاد الدولي. وجاء اختيار الحضرمي في هذا المنصب الرفيع، تقديراً للكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها، وجهوده وخبرته الإدارية والفنية على مستوى رياضة القدرة والتحمل، فضلاً عن مساهمته المتميزة في إدارة المسابقات وتنظيمها.
ويعد اختيار محمد الحضرمي لهذا المنصب في واحدة من أعلى الهيئات الرياضية على مستوى العالم، تجسيداً للثقة التي تحظى بها الكوادر الإماراتية من قبل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للفروسية.
ويضاف هذا الإنجاز للنجاحات الكبيرة التي تشهدها رياضة الفروسية بقطاعاتها ومسابقاتها وكوادرها كافة، من تطوير وتدريب وتحديث، فضلاً عما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة.
وقال مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، إنَّ اختيار محمد الحضرمي مستشاراً بالاتحاد الدولي للفروسية يعكس دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لقرية الإمارات العالمية للقدرة، ويؤكد ريادة الإمارات في رياضة الفروسية بشكل عام، ورياضة القدرة بشكل خاص.
من جانبه، قال محمد الحضرمي إن اختياره مستشاراً في الاتحاد الدولي للفروسية هو نجاح لكل العاملين في منظومة الفروسية وقرية الإمارات العالمية للقدرة، وهو إنجاز يُضاف إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات، ولا سيما في مجال الفروسية.

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