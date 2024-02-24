أبوظبي (الاتحاد)



تأهل «جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري هوكي الجليد، الذي يشهد مشاركة 6 فريق محلية هي «ستورمز أبوظبي»، «ذيبز العين»، «دبي مايتي كاملز»، «وايت بيرز دبي»، «شاهين أبوظبي» و«جالكسي دبي».

ودارت المنافسات بين الفرق الستة، بمعدل 14 مباراة لكل منها، أسفرت عن وصول 4 فريق إلى التصفيات النهائية، وهي «ستورمز و»، «وايت بيرز»، «مايتي كاملز» و«جالكسي»، فيما خروج «ذيبز العين» و«شاهين» من المنافسة.

وتأهل «جالكسي» إلى النهائي على حساب «ستورمز»، بعد فوزه في الذهاب والإياب 12-11 و5-4، ويواجه «وايت بيرز» الذي تجاوز «مايتي كاملز» في نصف النهائي ذهاباً وإياباً، وحدد اتحاد الرياضات الشتوية 27 و29 فبراير موعداً لمباراتي النهائي في دبي.

ويدير نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية دوري الإمارات لهوكي الجليد، فنياً وتنظيمياً، بما يتوافق مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة، والذي يشترط إدارة المباريات بحكام دوليين ونتائج وإحصائيات لكل مباراة في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لهوكي الجليد.