الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري هوكي الجليد

«جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري هوكي الجليد
24 فبراير 2024 15:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتكلفة 112 مليون درهم.. تطوير الرصيف البحري لخور دبي
محمد بن راشد يهنئ الكويت باليوم الوطني


تأهل «جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري هوكي الجليد، الذي يشهد مشاركة 6 فريق محلية هي «ستورمز أبوظبي»، «ذيبز العين»، «دبي مايتي كاملز»، «وايت بيرز دبي»، «شاهين أبوظبي» و«جالكسي دبي».
ودارت المنافسات بين الفرق الستة، بمعدل 14 مباراة لكل منها، أسفرت عن وصول 4 فريق إلى التصفيات النهائية، وهي «ستورمز و»، «وايت بيرز»، «مايتي كاملز» و«جالكسي»، فيما خروج «ذيبز العين» و«شاهين» من المنافسة.
وتأهل «جالكسي» إلى النهائي على حساب «ستورمز»، بعد فوزه في الذهاب والإياب 12-11 و5-4، ويواجه «وايت بيرز» الذي تجاوز «مايتي كاملز» في نصف النهائي ذهاباً وإياباً، وحدد اتحاد الرياضات الشتوية 27 و29 فبراير موعداً لمباراتي النهائي في دبي. 
ويدير نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية دوري الإمارات لهوكي الجليد، فنياً وتنظيمياً، بما يتوافق مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة، والذي يشترط إدارة المباريات بحكام دوليين ونتائج وإحصائيات لكل مباراة في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لهوكي الجليد. 

الإمارات
دوري هوكي الجليد
دبي
نادي أبوظبي للرياضات الجليدية
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©