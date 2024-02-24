15 ميدالية لـ«الأولمبياد الخاص» في «الشرق الأوسط للقوى»

مسقط (الاتحاد)

أحرز لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي 15 ميدالية، خلال منافسات اليوم الأول من بطولة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لألعاب القوى، المقامة حالياً في سلطنة عُمان، بمشاركة 5 دول هي، عمان، والإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين.

وأحرزت سلمى السلامي ذهبية سباق 100م «جري»، للفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، تلتها في المرتبة الثانية بالفضية خلود الخوري بالفئة ذاتها، وفي سباق الـ100م «جري»، للفئة العمرية 30 عاماً فما فوق، فازت بالذهبية حمدة الحوسني، وتلتها ثانية بالفضية زليخة المنصوري، وفي سباق الـ100م «جري»، فئة 16 إلى 21 عاماً، «ذكور»، فاز بالذهبية عبد الله الديواني، وجاء ثانياً بالفضية علي سعيد المسماري، وفي سباق 100م «جري» لفئة 30 عاماً فما فوق «ذكور»، فاز بالذهبية حارب محمد عنبر، وحل ثانياً بالفضية خليفة أحمد الأميري.

وضمن منافسات سباق الوثب الطويل بعمر 16 إلى 21 عاماً «إناث»، أحرزت خلود الخوري الذهبية، وتلتها سلمى السلامي بالفضية، وفي سباق الوثب الطويل 30 سنة فما فوق «إناث»، فازت بالذهبية حمدة الحوسني، وفي سباق الوثب الطويل بعمر 16 إلى 21 عاماً «ذكور»، أحرز الذهبية عبدالله الديواني، والفضية علي المسماري، وفي سباق الوثب الطويل 30 سنة فما فوق، أحرز الذهبية حارب عنبر، وفاز بالفضية، خليفة الأميري.