500 مشارك في الجولة العالمية للتزلج على اللوح



دبي (الاتحاد)



تنطلق الأحد، جولتا التزلج على اللوح العالمية «بارك وستريت»، التي تقام في دبي هاربر، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري وتستمر إلى 10 مارس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة شمال القابضة، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويشارك في الجولتين أكثر من 500 مشارك من أمهر محترفي التزلج على اللوح ذكور وإناث من 65 دولة، وتعد هي المشاركة الأكبر على مستوى بطولات التزلج العالمية، حيث تحظى البطولة باهتمام كبير من المحترفين العالميين، إذ تُشكل تصفيات الجولتين، على مدار 11 يوماً، محطة الانتقال على الطريق للمشاركة في الأولمبياد، مما يضفي طابعاً فريداً لعشاق الرياضة المحليين والجماهير الدولية، مع منافسات قوية تجمع بين الإثارة والمتعة لجميع الحضور.

وتبدأ البطولة اليوم بمنافسات جولة التزلج «بارك» للمحترفين، حيث تقام تدريبات المشاركين للرجال والسيدات حتى 27 فبراير، على أن تنطلق تصفيات السيدات 28 فبراير، وتقام تصفيات الرجال 29 فبراير، وتنطلق منافسات ربع النهائي للرجال والسيدات أول مارس، يليها نصف النهائي 2 مارس، وتقام النهائيات 3 مارس.

وبعد انتهاء منافسات جولة «بارك»، يبدأ تدريب جولة التزلج العالمية لمسابقة تزلج «ستريت» 3 مارس ويستمر إلى 5 مارس، وتنطلق تصفيات الرجال 6 مارس والسيدات 7 مارس، يليه ربع النهائي للرجال والسيدات 8 مارس، ونصف النهائي 9 مارس، وتقام النهائيات 10 مارس.

وتم الانتهاء من تشييد ميدانين خاصين لاستضافة منافسات جولتي «ستريت» و«بارك» تم تصميمهما وفقاً لمعايير مؤسسة وورلد سكيت العالمية، مما يتيح للمتزلجين العالميين فرصة تقديم أفضل ما لديهم.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: إن الشراكات الواسعة بين جهات مختلفة لإقامة هذا الحدث البارز في دبي، يؤكد على أهمية جولة محترفي التزلج على اللوح، إذ تعد واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في الإمارات لهذا العام، ويسعدنا أن نتشارك مع العديد من الهيئات والجهات المحلية، لتقديم مشهد إبداعي يجمع بين البهجة والإلهام لجميع الحضور، ويجمع هذا الحدث العديد من العلامات التجارية وعشاق التزلج على اللوح المتحمسين للمشاركة والتميز، حيث يشاهد أحداث الجولتين محبي هذه الرياضة حول العالم للتمتع بروح المنافسة المحتدمة التي تظهر قوة هذه الرياضة العالمية.