ميرلير بطل «مرحلة أبوظبي» في «طواف الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)



تُوج البلجيكي تيم ميرلير، دراج فريق سودال كويك ستيب، بطلاً للمرحلة السادسة وقبل الأخيرة «مرحلة الدار» من طواف الإمارات 2024، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن «روزنامة» الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

وأثبت ميرلير تميزه في النسخة السادسة للطواف، محققاً رقماً قياسياً فريداً، بفوزه بثلاث مراحل في نسخة واحدة بعد فوزه بلقب مرحلة الظفرة «الأولى»، ومرحلة دبي «الرابعة»، وانفرد بالرقم القياسي لأكثر دراج فوزاً في طواف الإمارات «5 مراحل»، متخطياً البطل السلوفيني تادي بوجاتشار «4 مراحل».

وواصل ميرلير تألقه اللافت في طوف الإمارات، ونجح في خطف لقب مرحلة أبوظبي، حيث قطع مسافة السباق المقدرة ب 138 كلم في زمن 3:02:14 ساعة، وتمكن بسرعته العالية من التقدم إلى المركز الأول في الأمتار الأخيرة، متفوقاً على الهولندي أرفيد دي كلاين، دراج فريق تودور بروسايكلينج الذي أحرز المركز الثاني، وثالثاً الألماني فيل باوهاوس، دراج بحرين فيكتوريوس.



وانطلقت المرحلة السادسة من متحف اللوفر أبوظبي بجزيرة السعديات، ثم باتجاه جزيرة ياس، ومر السباق بأغلب معالم أبوظبي، عبر مدينة خليفة، مروراً بجزيرة الريم، وجزيرة المارية، ثم داخل مدينة أبوظبي عند قصر الحصن، ثم السير في شارع البطين إلى قصر الإمارات، وصولاً إلى خط النهاية عند كاسر الأمواج.

بانتهاء المرحلة السادسة وقبل الأخيرة، استمر الأسترالي جاي فاين، دراج فريق الإمارات في صدارة الطواف، واحتفظ بالقميص الأحمر «برعاية مياه العين» بإجمالي زمن 18:52:23 ساعة، وستكون أمام مهمة شاقة في المرحلة الأخيرة على قمة جبل حفيت، سعياً لإحراز لقب الطواف، ويتنافس مع مواطنه بن أوكونور، دراج فريق ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال، وزميله الأميركي براندون ماكنولتي، دراج فريق الإمارات، وضمن تيم ميرلير القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط قبل المرحلة الأخيرة، ومنحه الفوز بثلاث مراحل 76 نقطة، بفارق 28 نقطة عن البريطاني مارك ستيوارت، دراج كوراتيك «48 نقطة»، والهولندي أرفيد دي كلاين، دراج تودور «48 نقطة»، وحافظ البلجيكي إيلان فان فيلدر، دراج سودال كويك ستيب على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب للمرحلة الرابعة توالياً، واحتفظ مارك ستيوارت بالقميص الأسود المتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

شارك في مراسم تتويج الفائزين بالقمصان، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وراشد حميد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، والعقيد طالب الشريفي، مدير إدارة الدوريات والمرور في شرطة أبوظبي، فاضل أمين، ممثل الشركة العالمية القابضة، جوناثان ايمري، الرئيس التنفيذي ل «الدار»، علي سعيد بن ثالث، مدير أول الهندسة البحرية في شركة نخيل، أيمن البيجاوي، مدير المبيعات والتسويق في شركة بن حمودة، كما تم تكريم كل من مجالس أبوظبي - القيادة العامة لشرطة أبوظبي - مديرية المرور والدوريات - بلدية أبوظبي - مركز أبوظبي للنفايات «تدوير» - مركز النقل المتكامل - متحف اللوفر، وعدد من المتطوعين ومنظمي الحدث العالمي الكبير.



وقال تيم ميرلير بطل المرحلة السادسة: «سعيد بالتتويج مرة أخرى في الطواف، سعيت للفوز بالسباق في أبوظبي، خاصة أنها مرحلة سرعة، تقدمت في الكيلومتر الأخير نحو المقدمة، وتجاوزت من سبقوني في الأمام في ال 100 متر الأخيرة، لقد كان سباقاً رائعاً حقاً».

وأضاف عن فوزه بثلاث مراحل، والانفراد بالرقم القياسي في طواف الإمارات: «الفوز هنا بأكبر عدد من المراحل رائع، الأمر ليس بالسهل نظراً لوجود منافسين أقوياء».

ويسدل الستار يوم الأحد على منافسات النسخة السادسة من طواف الإمارات 2024 بإقامة المرحلة السابعة والأخيرة بمدينة العين «مرحلة الشركة العالمية القابضة»، وتبلغ مسافتها 161 كلم، وتعد المرحلة الجبلية الكلاسيكية من الطواف، حيث ستكون مرحلة حسم لقب الطواف.

وتنطلق المرحلة الأخيرة من بيت محمد بن خليفة، ويمر السباق عبر العديد من معالم العين الشهيرة مثل جامعة العين والقطارة والهيلي والمبزرة الخضراء، قبل البدء في رحلة الصعود إلى قمة جبل حفيت لمسافة تقترب من 10 كيلومترات، وصولاً إلى خط النهاية على قمة الجبل، وخلال مرحلة تسلق جبل حقيت يقود الدراجون عبر منعطفات حادة وبزاوية انحدار تبلغ 11% في أقصى مدى.