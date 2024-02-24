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الرياضة

اللجنة المنظمة العليا تحتفي بوفود «مونديال الشاطئية»

اللجنة المنظمة العليا تحتفي بوفود «مونديال الشاطئية»
24 فبراير 2024 19:38

 
دبي (الاتحاد)

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أقامت اللجنة المنظمة العليا لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، حفل عشاء رسمياً لبعثات المونديال، في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وجياني إنفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وهشام الزرعوني، عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة المنظمة، وأمل بوشلاخ ويحيى خلف المطروشي عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام اتحاد الكرة، عضو اللجنة المنظمة، مدير البطولة، وعبدالناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الراعي الرسمي لاتحاد الكرة.
كما حضر عدد كبير من أعضاء بعثات المونديال، منهم كوزو تاشيما، رئيس الاتحاد الياباني، عضو مجلس الاتحاد الدولي، وإلفيس شيتي رئيس اتحاد سيشل، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي، وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في «الفيفا»، وحضر الحفل أيضاً ممثلو المنتخبات المشاركة، وأعضاء اللجان العاملة في البطولة.
وجدد الشيخ راشد بن حميد النعيمي ترحيبه برئيس الاتحاد الدولي، وجميع الضيوف، مثمناً العمل المشترك مع «الفيفا»، مؤكداً أن الإمارات قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، لما تمتلكه من بنى تحتية قوية وموارد بشرية وخبرات في جميع المجالات، مشيراً إلى أن كل بطولة تستضيفها الدولة تولد من جديد، حيث التنظيم المتميز والاستثنائي.
وتضمن حفل العشاء الرسمي للمونديال فقرات تراثية إماراتية متنوعة، نالت إعجاب واستحسان الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

الإمارات
دبي
مونديال الشاطئية
راشد بن حميد النعيمي
جياني إنفانتينو
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