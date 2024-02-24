«الإمبراطور» يكرر اصطياد «الصقور» بـ«ثنائية»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل الوصل بإكمال «بدر» انتصاراته، في المواجهات أمام الإمارات، في «دوري المحترفين»، بالفوز رقم 14 في تاريخ لقاءات الفريقين، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «الصقور»، في انطلاق «الجولة الـ14» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسجل لـ«الإمبراطور» فابيو ليما في الدقيقة 38، والمدافع الكوري الجنوبي سيونج هيون في الدقيقة 55، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 36 نقطة، معززاً موقعه في صدارة الترتيب من دون خسارة، فيما تأزم موقف «الصقور»، بعدما بقي في مركزه الأخير برصيد 5 نقاط.

وكان الوصل تفوق السبت الماضي على ضيفه «الصقور» 7-1 في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل أن يعود ويؤكد تفوقه في المواجهات المباشرة أمام نفس المنافس، بالفوز الثامن على التوالي، والـ14 في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين».

وشهدت التشكيلة الأساسية لـ«الصقور» غياب النجم الإسباني إنييستا، مقابل الظهور الأول لثنائي «الميركاتو الشتوي» طارق أحمد المنتقل من شباب الأهلي على سبيل الإعارة، والدولي الأردني نزار الرشدان، والذي جرى قيده بديلاً للمدافع الياباني ليو أوساكي المنضم أيضاً في الشتوية، قبل الاستغناء عن خدماته، بعدما اكتفى بخوض 90 دقيقة فقط مع فريقه في المواجهة أمام الوصل 1-7 في ثمن نهائي الكأس.

ولاحت الفرصة الأولى للوصل من تسديدة من سياكا سيديبي من خارج المنطقة اعتلت مرمى «الصقور» في الدقيقة 12، وجاءت المحاولة الثانية من عرضية من علي صالح من الجهة اليسرى، حاول المهاجم هاريس سيفيروفيتش معالجتها بتسديدة مباشرة مرت قريبة من مرمى الحارس سعود حسن، والذي شارك في مباراته الأولى في الدوري مع «الصقور»، في ظل غياب الحارس الأساسي سهيل المطوع المنتقل من الوصل بداعي «شرط الإعارة».

ونجح فابيو ليما في كسر صمود دفاعات «الصقور» بالهدف الأول في الدقيقة 38، مستفيداً من التمريرة الدقيقة للسويسري هاريس داخل المنطقة، وهو الهدف الافتتاحي الـ12 للوصل في الموسم الحالي، ليكون أكثر الفرق نجاحاً في «المبادرة التهديفية»، في الوقت الذي احتفل فيه ليما بهدفه الـ11 في مرمى «الصقور»، معززاً موقعه في صدارة هدافي مواجهات الفريقين.

وأضاف سيونج هيون الهدف الثاني للوصل في الشوط الثاني، بعدما تابع كرة رأسية من زميله المدافع سفيان بوفتيني، بعد ركلة ركنية نفذها خيمنيز في الدقيقة 55، وهي المباراة الثانية على التوالي في الدوري التي يسجل فيها المدافع الكوري الجنوبي، بعدما حسم مباراة «الديربي» أمام النصر 1-0 في الجولة الماضية، وهو الهدف الخامس لمدافعي «الأصفر» في الدوري.