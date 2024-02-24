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الرياضة

خورفكان يتذوق طعم الفوز الأول خارج ملعبه

خورفكان يتذوق طعم الفوز الأول خارج ملعبه
24 فبراير 2024 20:03

فيصل النقبي (خورفكان) 

 

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حقق خورفكان فوزه الأول خارج ملعبه، بعدما نجح بالعودة من حتا بالنقاط الثلاث المهمة، بالفوز 2-0، على استاد حمدان بن راشد، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل الهدفين البرازيلي سانتانا في «الثانية 12»، والأوزبكي عزيز بك أمانوف في الدقيقة 22.
ورفع «النسور» رصيده إلى «النقطة 17»، فيما تجمد رصيد «الإعصار» عند «النقطة الخامسة».
تقدم خورفكان بالهدف الأول مبكراً عن طريق البرازيلي رانييل سانتانا الذي اقتنص كرة أمام مرمى حتا في «الثانية 12» ليسجل واحداً من أسرع أهداف الدوري، وأتبعه الأوزبكي عزيز بيك أمانوف بالهدف الثاني في الدقيقة 22، وتحسن أداء حتا في الشوط الثاني من خلال التغييرات الهجومية، إلا أن ذلك لم يغير من النتيجة.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
حتا
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