الإمارات تحصد 38 ميدالية في «الفنون القتالية المختلطة للناشئين»

العين (الاتحاد)

شهدت الصالة الرياضية في جامعة الإمارات بالعين نزالات قوية، وحضوراً جماهيرياً لافتاً، خلال منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، وسط تألق لافت للرياضيين الإماراتيين من الأكاديميات المختلفة، وأجواء مثيرة من الحماس والتشجيع المتواصل، وبمشاركة واسعة للاعبين واللاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وتميزت مواجهات البطولة بالكثير من الحماس والندية، وبلغ عدد النزالات 83 نزالا لم تحسم معظمها إلا في لحظاتها الأخيرة، وتمكن أبناء وبنات الإمارات المنتسبين إلى الأكاديميات المختلفة على مستوى الدولة من حصد 18 ذهبية، و10 فضيات، و10 برونزيات.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وشكّلت البطولة أولى منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة، ضمن أجندة الموسم الجديد لاتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة الحافل بالبطولات، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 18 دولة، وأقيمت المنافسات ضمن 33 فئة عمرية ووزنية مختلفة.

وتقدّم محمد حميد بن دلموج الظاهري، بالتهنئة للرياضيين ببداية الموسم الجديد عبر هذه البطولة القوية، مشيداً بحجم الإقبال الكبير من الرياضيين للمشاركة في المنافسات، ومتوجهاً بالشكر والتقدير إلى جامعة الإمارات للمساهمة في التنظيم الاحترافي للبطولة، وتوفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات.

وقال الظاهري: «نسعى من خلال تنظيم هذه البطولات إلى الارتقاء بإمكانات وقدرات المواهب المحلية، وإعداد وتأهيل الجيل الجديد الساعي لتحقيق مسيرة متميزة في الرياضة والوصول إلى منصات التتويج العالمية، مستندين إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق أي إنجاز».

وأضاف: «تسهم هذه البطولات في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة داخل الدولة وصقل مواهب أبنائنا وبناتنا من الرياضيين، وإعدادهم بالشكل الأمثل لتمثيل الوطن في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تستضيفها أبوظبي للعام الثالث على التوالي في أغسطس المقبل، وهي البطولة التي تحظى باهتمام دولي كبير».

بدوره قال محمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تقام البطولة في إطار حرص الاتحاد على تأسيس قاعدة متينة من النجوم والأبطال، وتسهم في الكشف عن المواهب وصقلها وتعزيز ريادة الدولة والعاصمة أبوظبي في قيادة مشهد تطوير الرياضات القتالية».

وأشاد الحوسني بالمستويات الفنية المميزة، وقوة الأداء للاعبين واللاعبات، رغم أن الموسم لا يزال في بدايته، منوهاً بالعمل الكبير للأكاديميات المشاركة في استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والاستثمار الأمثل في فئات البراعم والناشئين، وقال: «بدأنا نلمس النتائج الإيجابية ونحصد المكاسب، خصوصاً على صعيد اتساع قاعدة الممارسين، وجودة المواهب التي تمضي بثبات نحو احتراف اللعبة».



وأوضح أن البطولة تساعد أبناء وبنات الإمارات بشكل خاص، وبقية المشاركين على الاستعداد الجيد لقادم الاستحقاقات، وعلى رأسها بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي.

وقال فرانكو سييرا، مدرب الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في أكاديمية «تيم نوغيرا» بدبي: «قدم فريقنا أداءً مذهلاً رغم وجود منافسين أقوياء، وتشهد رياضتا الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة في الإمارات، والمنطقة نمواً لافتاً على الأصعدة كافة، وذلك بفضل الدعم الكبير من الاتحاد الذي يوفر كل مقومات النجاح للاعبين والكوادر التدريبية على حد سواء».

وأضاف: «أمارس التدريب هنا منذ 14 عاماً ولمست بنفسي مدى التطور السريع لرياضتي الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، وأتطلع لمشاهدة فريقي والفرق الرياضية الأخرى يتألقون خلال الموسم الجديد والبطولات المقبلة».

وعبّر عمر يونس الرئيسي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في فئة الشباب وزن 56 كجم، مؤكداً أن منافسات البطولة كانت في غاية الحماس والقوة، وأنه لم يخض أي نزال سهل خلال مشواره نحو الذهب، لكنه خاض كل نزال بتكتيك خاص وعبر التركيز والإصرار واستغلال نقاط ضعف الخصم ليحسم نزالاته في النهاية.

بدوره أشاد ياسين أبو بكر من أكاديمية «تيم نوغيرا» بدبي الذي حقق فضية فئة الشباب وزن 61 كجم بالأجواء الاستثنائية للبطولة، مؤكداً أنها تمثل إعداداً مثالياً للاعبين للاستحقاقات القادمة وبالأخص بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أغسطس المقبل بأبوظبي، حيث أوضح أن الهدف الأساسي يكمن في مواصلة التطور والنمو، وصولاً إلى الجاهزية التامة للمنافسة على اللقب العالمي، وأوضح أنه يشعر ببعض الحزن لخسارته النزال النهائي مع أنه كان قريباً من الفوز، موضحاً أن هذه النزالات تحسم بالنظر إلى أدّق التفاصيل لكنها بدون أدنى شك تجربة ملهمة.

وقالت البطلة غلا الحمادي من أكاديمية أدما التي تمكنت من الحصول على الميدالية الذهبية في فئة الشابات وزن 48 كجم: «سعيدة بالمستوى الذي قدمته في النزالات، وتعليمات المدرب ساعدتني في التفوق على الخصوم، بالرغم من قوتهم وبراعتهم. أعتقد أنها بداية مبشرة جدا، وأطمح إلى تطوير أدائي وموهبتي من خلال اكتساب تقنيات قتالية جديدة، مستفيدة من تفوقي أيضاً على صعيد رياضة الجو جيتسو التي أسهمت في منحي أفضلية نوعاً ما في النزالات».