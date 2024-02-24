البرازيل وإيطاليا إلى نهائي «مونديال الشاطئية»



رضا سليم (دبي)



تأهل منتخبا البرازيل وإيطاليا إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الذي يقام الأحد، بحي التصميم في دبي، وجاء صعود «السامبا»، بعد فوزه على إيران 3-2، في نصف النهائي، فيما نجحت بإيطاليا في الفوز على بيلاروسيا 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة والشوط الإضافي بالتعادل 3-3، ويلتقي إيران وبيلاروسيا لتحديد المركز الثالث.

ويطمح «راقصو السامبا» في حصد الكأس للمرة السادسة في تاريخهم، وتكرار إنجاز 2009 بالإمارات، حيث فاز باللقب أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، بينما يسعى منتخب بيلاروسيا للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ومنع البرازيل مفاجآت إيران الذي خطف مقدمة المباراة، عن طريق ميرشكاري عبر تسديدة قوية، وضاعف محمد معصومي النتيجة بتسجيل هدف ثانٍ في الشوط الثاني، لكن البرازيل تمكن من تقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفذها أليسون بنجاح، ومع بداية الشوط الثاني نجح أليسون في تسجيل هدف التعادل، وجاءت تسديدة بريندو في اللحظات الأخيرة لتضع «السامبا» في النهائي، وتطيح بآمال إيران وجماهيره التي احتشدت في المدرجات في الوصول إلى النهائي.

من ناحية أخرى، ضمن إيهار بريشتسيل لاعب بيلاروسيا الفوز بلقب الحذاء الذهبي وهداف نسخة الإمارات 2024، بعدما سجل 12 هدفاً، ويبتعد عنه البرتغالي ليو مارتينيز برصيد 7 أهداف، الذي ودع منتخب بلاده البطولة، ومحمد مختاري لاعب إيران بـ6 أهداف، واليابان تاكاكي أوبا بـ5 أهداف، والبرازيلي إيدسون هالك بـ5 أهداف.