الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البرازيل وإيطاليا إلى نهائي «مونديال الشاطئية»

البرازيل وإيطاليا إلى نهائي «مونديال الشاطئية»
24 فبراير 2024 21:27

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
بتكلفة 112 مليون درهم.. تطوير الرصيف البحري لخور دبي
محمد بن راشد يهنئ الكويت باليوم الوطني


تأهل منتخبا البرازيل وإيطاليا إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الذي يقام الأحد، بحي التصميم في دبي، وجاء صعود «السامبا»، بعد فوزه على إيران 3-2، في نصف النهائي، فيما نجحت بإيطاليا في الفوز على بيلاروسيا 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة والشوط الإضافي بالتعادل 3-3، ويلتقي إيران وبيلاروسيا لتحديد المركز الثالث.
ويطمح «راقصو السامبا» في حصد الكأس للمرة السادسة في تاريخهم، وتكرار إنجاز 2009 بالإمارات، حيث فاز باللقب أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، بينما يسعى منتخب بيلاروسيا للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه. 
ومنع البرازيل مفاجآت إيران الذي خطف مقدمة المباراة، عن طريق ميرشكاري عبر تسديدة قوية، وضاعف محمد معصومي النتيجة بتسجيل هدف ثانٍ في الشوط الثاني، لكن البرازيل تمكن من تقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفذها أليسون بنجاح، ومع بداية الشوط الثاني نجح أليسون في تسجيل هدف التعادل، وجاءت تسديدة بريندو في اللحظات الأخيرة لتضع «السامبا» في النهائي، وتطيح بآمال إيران وجماهيره التي احتشدت في المدرجات في الوصول إلى النهائي.
من ناحية أخرى، ضمن إيهار بريشتسيل لاعب بيلاروسيا الفوز بلقب الحذاء الذهبي وهداف نسخة الإمارات 2024، بعدما سجل 12 هدفاً، ويبتعد عنه البرتغالي ليو مارتينيز برصيد 7 أهداف، الذي ودع منتخب بلاده البطولة، ومحمد مختاري لاعب إيران بـ6 أهداف، واليابان تاكاكي أوبا بـ5 أهداف، والبرازيلي إيدسون هالك بـ5 أهداف. 

الإمارات
دبي
مونديال الشاطئية
البرازيل
إيطاليا
إيران
بيلاروسيا
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©