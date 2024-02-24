قرعة بطولة دبي لتنس الرجال

دبي (الاتحاد)



أجرت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، قرعة الدورة الـ 32 من بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، ضمن بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، وتنطلق البطولة من 26 فبراير إلى 2 مارس، وتشهد مجموعة من المباريات الحماسية، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي التنس في العالم على أرض ملعب استاد دبي للتنس.

وتستقطب الفعالية 32 لاعباً، ثلاثة منهم من حاملي الألقاب العالمية؛ بمن فيهم دانييل ميدفيديف حامل لقب الدورة الماضية، والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2021، وأندريه روبليف الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2022، وآندي موراي حامل لقب ثلاث بطولات جراند سلام والمتوج بطلاً في دبي عام 2017.

ويبدأ ميدفيديف، المصنف الرابع عالمياً، مشاركته في البطولة بمواجهة الكازخستاني ألكسندر شيفتشينكو، المصنف 45 عالمياً، والذي قال عقب الإعلان عن ذلك: تنتظرني مواجهة صعبة بلا شك، ولا سيما أن ميدفيديف هو حامل لقب النسخة الماضية، وآمل أن أتمكن من تحقيق الفوز، وتسرني دوماً العودة إلى دبي والمشاركة في هذه البطولة المهمة".

وحضر مراسم القرعة الرسمية التشيكي جيري ليهكا، الفائز ببطولة أديلايد الدولية للتنس من فئة 250 نقطة في الشهر الماضي، والذي يخوض مباراة تأهيلية في الجولة الافتتاحية. كما يعود الإسكتلندي آندي موراي إلى دبي بعد 12 عاماً من خسارته أمام روجيه فيدرر في نهائي بطولة دبي، وبعد 7 سنوات من تغلبه على الإسباني فرناندو فيرداسكو والفوز بلقب البطولة ذاتها، ويواجه موراي، المصنف 50 عالمياً، في الدور الأول الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 121 عالمياً.

كما تشهد البطولة مواجهات قوية، حيث يلتقي التشيكي جاكوب مينسيك، البالغ 18 عاماً، والذي يخوض أول نهائي له في إحدى جولات رابطة لاعبي التنس المحترفين في الدوحة اليوم، مع بورنا تشوريتش، المصنف 31 عالمياً، ويواجه مينسيك في الدوحة كارين خاشانوف، المصنف 17 عالمياً والرابع في دبي، والذي تنتظره مواجهة صعبة مع الأسترالي أليكسي بوبيرين الساعي لرد اعتباره بعد الهزيمة التي تلقاها أمام خاشانوف في نصف نهائي بطولة الدوحة.

ويتواجه هيوبرت هوركاتش، المصنف 8 عالمياً والثالث في البطولة، مع الألماني جان لينارد شتروف، المصنف 25 عالمياً، بينما يلتقي الفرنسيان أوجو همبرت، المصنف 18 عالمياً والخامس في دبي، وجايل مونفيس صاحب الـ 37 عاماً، والذي تلقى بطاقة دعوة رسمية للمشاركة في البطولة.

كما يفتتح أندريه روبليف، المصنف الثاني في البطولة والخامس عالمياً، سعيه للفوز بلقبه الثاني في دبي بعد خسارته نهائي نسخة العام الماضي هنا عبر مواجهة الصيني تشانغ زيزن، المصنف 47 عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: وصلت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس هذا العام إلى دورتها الثانية والثلاثين، ويسرني أن البطولة تمكنت من تحقيق مسيرة مميزة وحافلة طوال هذه السنوات. ورحبنا بأكثر من 40 ألف متفرج في بطولة السيدات التي أقيمت الأسبوع الماضي، ونثق بأن بطولة الرجال ستتخطى هذا الرقم وتشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً.

وتم الإعلان عن اللاعبين الثلاثة الذين تلقوا دعوات رسمية للمشاركة في البطولة، بمن فيهم سوميت ناجال، المصنف الأول في الهند و101 عالمياً؛ والأردني عبد الله شلباية صاحب العشرين عاماً؛ وجايل مونفيس. وقال صلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات ــ سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: أتطلع إلى رؤية شلباية يلعب للمرة الأولى في دبي فهو لاعب جيد يقدم أداءات مميزة ويشكل نموذجاً يحتذى ويمكنه أن يساهم في تطوير رياضة التنس في المنطقة العربية.

وجرت مراسم القرعة برئاسة أحمد عبد العظيم، ممثل بطولة لاعبي التنس المحترفين، والذي شارك في البطولة منذ 25 عاماً، يرافقه ماكلوكلين وتهلك وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.