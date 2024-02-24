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الرياضة

إيوبي يقتل «الشياطين»!

إيوبي يقتل «الشياطين»!
24 فبراير 2024 21:41

مانشستر (رويترز)

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سجل أليكس إيوبي هدفا قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بلحظات ليقود فولهام لفوز مفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد المتواضع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، وهو أول فوز للفريق اللندني على ملعب أولد ترافورد منذ 2003.
ويحتل يونايتد، الذي خسر للمرة الأولى في ست مباريات بالدوري، المركز السادس في الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع. ويحتل فولهام المركز 12 برصيد 32 نقطة.
سجل فولهام أولاً عن طريق كالفين باسي في الدقيقة 65، مسدداً الكرة المرتدة في سقف الشباك.
وأدرك مدافع يونايتد هاري ماجواير التعادل في الدقيقة ،89 وبدا الفريق المضيف في طريقه لإنقاذ نقطة على الأقل.
لكن إيوبي، الذي أهدر فرصتين جيدتين في وقت سابق، سدد كرة قوية في مرمى أندريه أونانا في الزاوية السفلى للمرمى في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة ليترك جماهير الفريق المضيف في حالة صدمة. 

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
فولهام
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