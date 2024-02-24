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الرياضة

أنشطة رياضية في «ملتقى مليحة»

أنشطة رياضية في «ملتقى مليحة»
25 فبراير 2024 01:04

رضا سليم (الشارقة) 

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كشف نادي مليحة عن تفاصيل الملتقى الرمضاني السنوي في نسخته الثانية الذي يشهد العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية على مدار شهر رمضان المبارك، تحت شعار «تلاقي وتواصل»، ويأتي في مقدمتها المجلس الرمضاني الذي يناقش هموم الأندية الرياضية.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي، بحضور محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة النادي، ومنصور بالعجيد الكتبي، منسق الملتقى، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الإدارة، واللاعبين، والإداريين، والمدربين. 
وأكد محمد سلطان الخاصوني، أن الفعاليات تشمل مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية، التي تهدف إلى تعزيز روح التواصل والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتُنظم طوال شهر رمضان الكريم لأبناء وبنات منطقة مليحة، وكذلك لمؤسسات المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن ختام الملتقى يشهد احتفالية لتكريم الفائزين، واختيار الشخصية الرياضية، وتهدف الفعاليات في تعزيز الروابط المجتمعية وتعميق العلاقات بين أفراد المنطقة، مع التركيز على الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات وتطلعات أهالي منطقة مليحة في شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن الفعاليات والبطولات الرمضانية في الملتقى تعزز دور النادي في بلوغ الأهداف والغايات المنشودة، تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج.

مليحة
رمضان
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