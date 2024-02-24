«الريدز» و«البلوز».. صراع «اللقب 103»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي ليفربول وتشيلسي، اليوم، على استاد ويمبلي بالعاصمة لندن، في نهائي «النسخة 64»، لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وهما الفريقان اللذان اعتادا على تصدر مشهد حصد الألقاب على مدار تاريخهما، وتحديداً في السنوات الأخيرة، بإجمالي 102 لقب حققه كلاهما، بواقع 68 لقباً في خزائن «الريدز»، و34 لقباً من نصيب «البلوز»، ليكون السباق هذه المرة نحو «اللقب 103».

ويعتبر النهائي خاصاً للغاية للألماني يورجن كلوب، بعدما أعلن مدرب ليفربول نيته الرحيل في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تسع سنوات شاءت المصادفة أن تكون هذه المسابقة ذاتها التي خاض فيها أول نهائي مع «الريدز» وقتها، وخسره بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي، قبل أن يعود ويحصده لاحقاً عام 2022.

ولايزال ليفربول يترقب عودة المصري محمد صلاح إلى الجاهزية البدنية الكاملة لتعزيز طموحات ليفربول، ويتصدر «الفرعون» قائمة هدافي الفريق هذا الموسم في مختلف المسابقات برصيد 19 هدفاً، ويتطلع بدوره إلى حصد أكبر عدد من الألقاب في موسم قد يكون الأخير له أيضاً، مع استمرار العروض التي تصل إلى فريقه، في محاولة للظفر بخدماته، خصوصاً من الأندية السعودية.

وأوضح كلوب أن ليفربول ينتظر حتى اللحظة الأخيرة للحكم على قدرة صلاح على المشاركة في اللقاء من عدمه، إلى جانب المهاجم داروين نونيز أيضاً.

من جانبه، يدرك تشيلسي أن المباراة فرصة مثالية من أجل مسح «الصورة الباهتة» التي ظهر عليها هذا الموسم، رغم التعاقدات الكبيرة مع اللاعبين، حيث يحتل المركز العاشر في «البريميرليج»، ما يجعل اللقب بمثابة الصلح مع جماهيره.

ويتطلع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لحصد اللقب، حتى يتخلص من الضغوط التي يتعرض لها منذ بداية الموسم، إلى جانب أنه لم يظفر بأي لقب إلى الآن في الكرة الإنجليزية، رغم أنه قضى 5 سنوات، قبل ذلك مع توتنهام، وخسر معه تحديداً نهائي المسابقة موسم 2014-2015، للمفارقة أمام تشيلسي.

هداف «البلوز»

يتصدر كول بالمر قائمة هدافي «البلوز» برصيد 12 هدفاً في مختلف المسابقات، وسط مطالبات بالمزيد من الأداء من مهاجمي الفريق الذين بدأ أداؤهم بالتحسن تدريجياً مؤخراً، وتحديداً نيكولاس جاكسون.

ليفربول

القيمة السوقية: 868 مليون يورو

الفوز بكأس الرابطة: 9 «قياسي»

إجمالي الألقاب: 68

المدرب: يورجن كلوب

القائد: فيرجل فان دايك

هداف الموسم الحالي: محمد صلاح «19 هدفاً»

الفوز في الموسم: 28

التعادل: 7

الخسارة: 4

الأهداف له: 100

الأهداف عليه: 39

تشيلسي

القيمة السوقية: 948 مليون يورو

الفوز بكأس الرابطة: 5

إجمالي الألقاب: 34

المدرب: ماوريسيو بوكيتينو

القائد: رييس جيمس

هداف الفريق: كول بالمر «12 هدفاً»

الفوز في الموسم: 16

التعادل: 7

الخسارة: 11

الأهداف له: 61

الأهداف عليه: 46